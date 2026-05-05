Врач Пироговского Университета объяснил, когда удалять зубы мудрости

Вопрос об удалении зубов мудрости давно вызывает споры. Врач-стоматолог-хирург, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Минздрава России Марсель Файзрахманов объяснил, какие признаки указывают на то, что от «восьмерок» нужно избавиться.

Чтобы принять правильное решение, врачи применяют алгоритм, который заключается в ответе на следующие вопросы: 1) зуб интактный или имеет кариозную полость 2) имеет ли он антагониста 3) не является ли он причиной хронической травмы слизистой оболочки щеки или альвеолярного отростка, 4) нет ли отрицательного его влияния на соседний зуб.

«В случае, если зуб мудрости имеет кариозную полость, то такой зуб в большинстве случаев удаляется, т.к. полноценно пролечить его сложно в силу удаленного расположения в полости рта, а также не всегда целесообразно», – пояснил специалист.

В случае если зуб мудрости отрицательно влияет на соседний зуб или является источником хронической травмы слизистой оболочки, то это является абсолютным показанием для удаления и требует незамедлительного хирургического вмешательства. При отсутствии антагониста зуб мудрости также удаляется в силу того, что не несет никакой смысловой нагрузки.

«Но нельзя не сказать о тех случаях, когда у пациентов полностью прорезались зубы мудрости на верхней и нижней челюстях, они располагаются в зубном ряду, имеют антагонистов, не поражены кариозными процессами, не вызывают травм слизистой оболочки и пациент поддерживает полноценную гигиену, то вполне уверенно можно сказать, что такие зубы имеет право полноценно функционировать в ротовой полости», – отметил Файзрахманов.

Эксперт рекомендует подходить к удалению зубов мудрости с полной серьезностью, оценивая каждый клинический случай отдельно, применение шаблонной методики не допускается. «Возраст не самый важный показатель при удалении, но можно отметить, что легче всего удалять зубы мудрости у тех пациентов, которые проходили ортодонтическое лечение на брекет-системе, по прошествии даже небольшого количества времени», – заключил врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

