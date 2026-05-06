Врач назвал пять признаков заболевания печени

В Пироговском Университете объяснили, как распознать заболевание печени. Есть пять признаков, которые указывают на то, что пора обратиться к врачу.

В первую очередь необходимо обратить внимание, если вы чувствуете хроническую усталость и слабость без причины, не проходящие даже после сна и отдыха, отмечает кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Дмитрий Карпенко.

«Нарушение концентрации («туман в голове»). Печень отвечает за вывод продуктов распада. Если она не справляется, страдает когнитивная функция: становится сложно сосредоточиться и запоминать детали», – поясняет специалист.

Таким признаком может стать тяжесть в правом боку. Не всегда это резкая боль, часто это просто ощущение дискомфорта или распирания, которое кажется следствием сидячего образа жизни или переедания.

Кроме того, о заболеваниях печени сигнализируют нарушения сна: дневная сонливость и ночная бессонница, ухудшение памяти и концентрации, раздражительность и апатия.

И пятый признак – необъяснимая потеря массы тела, заключил врач.

Москва, Зоя Осколкова

