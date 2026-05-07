Пироговский Университет: как лень, сахар и технологии меняют здоровье людей

Современный образ жизни ведет к росту случаев заболевания диабетом второго типа. Такие удобства, как такси и каршеринг, доставка продуктов до двери, приводят к малой подвижности, а производители добавляют сахар даже в те продукты, которые мы приписываем к правильному питанию. Об этом рассказала врач-эндокринолог, старший лаборант кафедры госпитальной терапии имени академика Г.И. Сторожакова ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Анастасия Подхватилина.

«Помните, что про свою жизнь рассказывали наши родители и люди старшего поколения? Машины были редкостью, за едой нужно было ходить в магазины и на рынок, а в качестве отдыха вполне себе подходили спортивные игры во дворе. И что сегодня? Машины, каршеринг, такси и общественный транспорт позволяют добираться до любой точки без лишних движений, а еда сама приезжает домой – ненужно даже идти в магазин», – отмечает специалист.

В завершении этой тенденции, конечно, нельзя не отметить повсеместное распространение удаленной работы. И это – катастрофа! Нам все сложнее тратить энергию и все легче ее получать. И что делать организму, которому некуда уже утилизировать все поступления пищи – в том числе глюкозы?

«Конечно, только лишь неправильное питание и малоподвижный образ жизни не обязательно приведет к диабету. Его развитие – сложный и многокомпонентный процесс, в основе которого – генетическая предрасположенность и факторы окружающей среды. Но, как мы знаем, одна и та же «генетика» по-разному работает в разных обстоятельствах – поэтому еще 10, 20, 30 и 50 лет сахарного диабета 2 типа было гораздо меньше, а именно сейчас его распространенность даже среди молодых людей достигает критических значений», – подчеркнула врач.

Нельзя также не отметить повсеместное распространение, дешевизну и доступность продуктов с легко усваиваемыми углеводами. Так, даже на полке в магазине простой «белый» хлеб обычно дешевле цельнозернового, а вместо круп проще сварить недорогие макароны, заправив их сладко-томатным соусом из банки.

Сахар добавляют даже в соусы и консервы – это улучшает их вкус и повышает срок хранения, но совсем не несет пользы для здоровья. При попытке купить молочный продукт, например, йогурт, сталкиваемся с тем же. Упаковка гордо гласит, что продукт «без сахара», а углеводов в ней – как в двух чайных ложках этого продукта. А печенье, сушки и прочая «сдоба» вообще стали универсальным и традиционным перекусом «к чаю», к сожалению.

«Вот так избыток сахара и проник незаметно в нашу жизнь – продукты с ним вкуснее, дешевле и дольше хранятся. Конечно, все допустимо в меру, но, на мой взгляд, эта «мера» уже давно перешла границы допустимого употребления – и это мы видим на наших пациентах», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube