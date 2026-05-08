Психолог объяснил влияние стресса на старение кожи и внешний вид

Стресс ускоряет старение и отражается на внешнем виде и состоянии кожи. Подробнее об этом влиянии и о том, как бороться с последствиями, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, психолог, клинический психолог, врач-сексолог, врач-терапевт Ульяна Махова.

Стресс – это фактор, ускоряющий старение организма, а кожа сигнализирует об этом. «Стресс системно ускоряет клеточный износ, воспаление и защитные функции. Наша кожа фиксирует гормональные сдвиги и качество восстановления», – поясняет специалист.

Когда организм находится в стрессовом состоянии, происходит это системная перестройка архитектуры тела на уровне клеток, тканей и органов. При хронической активации организм переходит из режима «рост и восстановление» в режим «выживание и износ». Хроническое возбуждение нервной системы вызывает мышечный тонус мышц, особенно шеи, плечевого пояса, лица, жевательных. Кортизол (гормон стресса) ускоряет распад мышечных белков и тормозит синтез новых. В итоге наблюдаются потеря мышечной массы, мышечные боли, изменение осанки и мимического паттерна.

Кроме того, на фоне стресса снижается питание и функции костных структур, нарушают усвоение кальция и витамина D, тем самым снижают прочность костей. Стресс провоцирует выработку факторов воспаления и тем самым хроническое вялотекущее воспаление, тканевая отечность, снижение иммунного надзора и регенерации. Также меняется состав микробиоты, нарушение барьерной функции, отмечается влияние на ось «кишечник-мозг-кожа».

«Как вы уже поняли – нет клетки, что не реагирует на стресс, и кожа это как айсберг этого процесса. Представьте: ваша кожа – это экран, который показывает не только ваш возраст, но и состояние вашего организма внутри. Стресс – один из тех «фоновых процессов», которые постепенно «сажают батарею»», – отмечает врач.

Гормон стресса усиливает разрушение коллагена, кожа сохнет и становится чувствительной, цвет лица тускнеет, обостряются воспаления, медленнее идет заживление.

Управление стрессом – это доказанная стратегия сохранения здоровья и красоты кожи, сопоставимая по значимости с солнцезащитой и отказом от курения. В первую очередь необходимо обратить внимание на правильное питание, достаточное количество воды и физическую активность.

Большинство «стрессовых» изменений обратимы, если действовать комплексно. Психолог рекомендует делать дыхательные упражнения, ежедневно гулять и практиковать цифровой детокс – за час до отхода ко сну отказаться от гаджетов.

«От стресса нельзя убежать, на стресс нужно адекватно реагировать, как раз в этом помогают психологи. Эмоции – это наши мимические морщинки, самые привычные оставляют отпечаток. Совсем морщин не избежать, но можно выбрать чем украсить свое лицо: морщинки счастья или постоянной неудовлетворенности. Разрешайте проживать себе все спектры эмоций, больше смейтесь, смех прокачивает мышцы лица и подтягивают его», – заключила Махова.

Москва, Зоя Осколкова

