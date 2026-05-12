В России появятся новые медицинские должности и специальности

В России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей и должностей. Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа об обновлении соответствующего списка.

Согласно документу, в перечень предлагается включить новые специальности, такие как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация, передает РИА «Новости».

Кроме того, с 1 сентября в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

При этом ряд устаревших специальностей уберут, среди них есть врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской (районный), врач-психиатр подростковый, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог.

Отмечается, что функции исключенных специалистов передадут в более развернутые специальности. Те специалисты, которые были приняты на перечисленные должности до определенного срока, продолжат свою работу.​

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube