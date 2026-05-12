Почему «молодеют» инфаркты и инсульты: объясняют в Пироговском Университете

В последние десятилетия врачи все чаще отмечают феномен «омоложения» сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего инсульта и инфаркта миокарда. О том, почему так происходит, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии ИНОПР ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Юлия Юферева.

Согласно данным российских исследователей, наблюдается устойчивая тенденция к снижению среднего возраста пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Так, на долю инсультов у молодых людей 18-45 лет приходится около 10-15% всех инсультов, при этом у молодых мужчин инсульт развивается в 1,5-2 раза чаще, чем у женщин соответствующего возраста. Похожая ситуация наблюдается и с инфарктом миокарда. В отечественной медицинской литературе указывается, что инфаркт миокарда у пациентов младше 45 лет составляет от 11 до 18% среди всех возрастных групп и частота его выявления у мужчин молодого возраста выше, чем у женщин.

«Важно понимать, что несмотря на то, что инсульт и инфаркт нередко развиваются внезапно, на фоне кажущегося благополучия, это не «случайные» события, а, как правило, итог длительного воздействия неблагоприятных факторов на организм. Именно поэтому меры профилактики играют ключевую роль: контроль уровня артериального давления, холестерина и глюкозы, поддержание оптимальной массы тела, надлежащий уровень физической активности и отказ от вредных привычек способны до 80% снизить риски инфарктов и инсультов», – отмечает врач.

В 15-20% случаев у молодых пациентов с инфарктом миокарда наблюдаются специфические факторы риска: употребление наркотических веществ, энергетических напитков, андрогенных анаболических стероидов, алкогольная зависимость, а также некоторые заболевания (например, наследственная гиперхолестеринемия). К дополнительным факторам риска инсульта у лиц молодого возраста относят прием оральных контрацептивов, мигрень, некоторые пороки развития.

Кроме того, высокая нервная нагрузка (психоэмоциональный стресс) действительно связана с повышением риска раннего развития инфаркта миокарда и инсульта. Отечественные и международные исследования показывают, что у молодых людей с хроническим стрессом, тревожными расстройствами или депрессией риск сердечно-сосудистых событий заметно выше, особенно у женщин. Важно и то, что стресс часто сочетается с поведенческими факторами риска – курением, перееданием, недостатком сна и физической активности, употреблением наркотических веществ, что дополнительно усиливает негативный эффект.

«Психоэмоциональный стресс может выступать как самостоятельный фактор риска инфаркта и инсульта у лиц молодого возраста, однако все же он редко является единственной причиной и чаще действует в сочетании с другими факторами риска (например, артериальной гипертонией, повышенным уровнем холестерина, наследственной предрасположенностью и др.). В настоящее время вмешательствами по снижению уровня стресса с доказанной эффективностью являются дыхательная гимнастика, медитация, йога, прогрессивная мышечная релаксация и уменьшение стресса на основе осознанности», – говорит специалист.

Профилактика ранних инфарктов и инсультов – это не сложная медицинская процедура, а привычки, которые можно внедрить в повседневную жизнь. Контроль давления, холестерина и сахара, здоровое питание, физическая активность, отказ от курения, управление стрессом, ночной сон не менее 7 часов и регулярное наблюдение у врача – это простые и доказанные способы защитить сердце и мозг даже в молодом возрасте.

«Инсульт и инфаркт миокарда рассматриваются как ведущие формы сердечно-сосудистой патологии с высокой смертностью и инвалидизацией, что усиливает значимость проблемы их «омоложения». Это означает, что болезни, ранее считавшиеся «возрастными», всё чаще затрагивают активное и социально значимое население», – заключила Юферева.

Москва, Зоя Осколкова

