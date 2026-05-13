Роспотребнадзор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор распространил список регионов страны, в которых существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом. Речь идет об эндемичных регионах по этому заболеванию. Тем, кто там проживает, и тем, кто туда собирается, рекомендуется проводить вакцинацию против клещевого энцефалита.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа высокая вероятность заражения клещевым энцефалитом отмечена в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, в Карелии и Коми, а также в Санкт-Петербурге.

В Центральном федеральном округе в зону риска попали Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах неблагополучными территориями признаны Республика Крым и Севастополь.

В Приволжском федеральном округе в список попали Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край, Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия.

В Уральском федеральном округе эндемичными регионами признаны Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В Сибирском федеральном округе зонами риска являются Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Омская, Томская, Новосибирская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия.

В Дальневосточном федеральном округе в список вошли находятся Амурская и Сахалинская области, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Приморский край, Якутия и Хабаровский край.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала сезона уже свыше 43 тыс. человек обратились к медикам по поводу укусов клещей. Наибольшее число укусов кровососов зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и Санкт-Петербурге.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

