Чем опасен одновременный прием множества лекарств – объясняют в Пироговском Университете

Если пациент принимает большое количество лекарств одновременно – это называется полипрагмазией, и это является острой проблемой современной медицины. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, как сочетания препаратов могут влиять на их эффективность.

«Как правило о полипрагмазии понимают прием пяти и более препаратов. С 90-х годов прошлого века наблюдается стойкая тенденция к увеличению числа больных пожилого и старческого возраста с полипрагмазией», – отмечает доктор биологических наук, профессор кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Нина Киселева.

Согласно оценкам ВОЗ – риски побочных эффектов при одновременном приеме двух-трех препаратов – 39%, четырех-пяти препаратов – 88%, а шести-семи – 100%. Подбор наиболее эффективных и безопасных комбинаций препаратов должен осуществляться врачом, как правило, при участии клинического фармаколога.

«При некоторых комбинациях, действительно эффект может выраженно снижаться. Например, эффективность антигипертензивных средств могут снижать нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), такие как диклофенак, ибупрофен и др. В ряде случаев один препарат нарушает всасывание, выведение или метаболизм другого лекарственного средства», – поясняет врач.

По словам Киселевой, лимитов на количество принимаемых лекарств в настоящее время нет. «Выше уже говорилось, что эмпирически было выявлено, что при приеме пяти лекарств возрастают риски неблагоприятных исходов, но это не означает, что эта цифра является лимитом на количество препаратов, – говорит специалист. – Именно поэтому, согласно Приказу Минздрава № 575н (02.11.2012) при одновременном назначении хроническому пациенту пяти и более лекарственных препаратов, или более 10 при курсовом лечении, лечащий врач обязан пригласить на консультацию клинического фармаколога».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

