Врач перечислил порядок действий при укусах осы и пчелы

Летом, когда россияне много времени проводят на природе, укусы насекомых – нередкий случай. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, как действовать, если ребенка атаковала оса или пчела.

В первую очередь не стоит паниковать, нужно оценить угрозу. У вас есть 15-30 минут до развития тяжелой аллергии, говорит ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заур Хатшуков.

Вызвать скорую необходимо, если вы заметили пять признаков: ребенок начал задыхаться, кашляет, осип голос; появился отек лица, губ, языка, шеи; потерял сознание или стал вялым «как тряпка»; насекомое укусило в рот, горло, глаз, шею; укусы множественные – более пяти.

Если ни одного из этих признаков нет, действуем по алгоритму. Сначала удалите жало пчелы ногтем или тупой стороной ножа. Не стоит использовать пинцет, так как он сожмет мешочек с ядом и выдавит остатки в ранку. Оса не оставляет жало.

Затем промойте рану холодной водой с мылом и нейтрализуйте яд. Если укусила оса, промыть уксусом или лимонным соком, разведенным 1:3 с водой. Пчела – промыть содовым раствором: 1 ч.л. соды на стакан воды.

Кроме того, к месту укуса на 15 минут приложите лед, замороженный кусок мяса или бутылку с холодной водой. Холод сужает сосуды, яд медленнее всасывается в кровь. Также нужно дать ребенку противоаллергический препарат – лоратадин (Кларитин, Эролин) или Цетиризин (Зиртек, Зодак) в возрастной дозировке (по весу).

«Самое опасное время – первые 30-60 минут. Не оставляйте ребенка одного. Если отек растет, появляется сыпь на других участках тела, ребенок жалуется на удушье – скорая», – заключил специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube