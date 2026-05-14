Почему «распухают» руки и ноги летом: объяснение Пироговского Университета

В жаркое время года многие сталкиваются с отеками. О том, почему так происходит и как помочь своему организму, рассказал кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Минздрава России Ярослав Гурин.

В нашем теле есть две системы, отвечающие за то, чтобы жидкость не скапливалась в пальцах: кровеносная (венозная) и лимфатическая. Лето бьет по обеим. Жара расширяет сосуды (так организм пытается охладиться, сбросив тепло через кожу). Вены становятся шире, их стенки расслабляются. Клапаны перестают смыкаться плотно. Кровь просачивается обратно вниз.

«Кровь застаивается, ее жидкая часть (плазма) просачивается через стенки вен в окружающие ткани. В норме лимфатическая система это выкачивает. Но в жару не справляется», – отмечает специалист.

Лимфатические сосуды – это слепые трубы, которые всасывают лишнюю жидкость из тканей и возвращают ее в кровь. У них нет сердца. Лимфа движется только за счет сокращения мышц (мышечный насос). В жару мы стараемся меньше двигаться (сидим в шезлонге, работаем за столом в кондиционере). Мышцы не работают, лимфа застревает. Кроме того, из-за жары мы теряем жидкость с потом, кровь густеет, лимфа становится вязкой и медленной. В результате мы получаем двойной удар. Кровь вытекла из вен, а лимфа не выкачала её обратно. Жидкость скопилась в межклеточном пространстве – отек.

Вы не можете отключить жару, но вы можете помочь своим венам и лимфе. Несколько простых правил помогут справиться с отеками. Первое – вертикальный дренаж. Лягте на спину, поднимите ноги на подушку или стену так, чтобы ступни были выше сердца (на 30-40 см). Лежите 15 минут. Жидкость легче вернется обратно в грудной лимфатический проток под силой тяжести.

Активировать клапаны вен поможет контрастная «прокачка». В душе направьте струю прохладной воды на голени на 10 секунд, затем теплой (комнатной) на 10 секунд. Повторить пять раз. Холод сужает вены (клапаны смыкаются), тепло расширяет (кровь прогоняется). Это гимнастика для сосудистой стенки.

«При варикозной болезни (а именно она часто дает такие отеки) контрастный душ на ноги противопоказан. Резкое расширение ослабленных вен теплом может усугубить застой, а холод может вызвать спазм поверхностных сосудов на фоне глубоких тромбов (редко, но риск есть). Необходима консультация флеболога», – предупредил эксперт.

Если вы перестаете пить воду, боясь отеков, вы делаете лимфу густой – «как сироп». Она еще хуже течет. Пейте чистую воду и калиевую минералку (без газа). Калий вытесняет из тканей натрий, задерживает воду.

Не стоит забывать про компрессионное белье. Если вы знаете, что будете стоять два часа в очереди в жару, наденьте гольфы 1 класса компрессии (до колена). Это не горячо, это механическая поддержка клапанов. При этом лучше отказаться от тесной одежды и синтетических тканей. Узкие джинсы пережимают поверхностные лимфоузлы, что затрудняет лимфоотток.

