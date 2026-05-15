Минздрав озвучил список самых пьющих регионов

Минздрав России озвучил список самых пьющих и самых непьющих регионов России. Наиболее низкий уровень потребления демонстрируют республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков.

По его словам, минимальные показатели зафиксированы в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые проанализировало издание, в Чечне в апреле 2026 г. потребление алкоголя составило 0,02 л чистого спирта на человека. В Ингушетии показатель достиг 0,63 л, в Дагестане – 0,9 л.

Самыми «пьющими» регионами, по данным Минздрава, стали Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка. Наиболее высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в Ненецком автономном округе – 18,2 л чистого спирта на человека. В Еврейской автономной области показатель составил 14,76 л, на Чукотке – 14,17 л.

«Средний по России показатель в 2025 г. составил 8,06 л чистого этилового спирта на человека, и это на 24% меньше, чем 10 лет назад: в 2016-м было 10,6 л», – отметил Зыков.

Москва, Елена Васильева

