Эксперт Пироговского Университета рассказал, как распознать ожог от борщевика

Многие считают, что ожог от борщевика – это результат химического воздействия сока на кожу. Это не совсем так. Механизм гораздо более коварный. Об этом рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ульяна Махова.

«Сок этого растения содержит особые вещества – фурокумарины. Сами по себе они не вызывают ожога. Но при попадании на кожу они резко повышают ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению», – поясняет специалист.

Симптомы могут проявиться не сразу, что и делает растение особенно опасным. От момента контакта до первых признаков может пройти от нескольких часов до двух суток. Кроме местных проявлений в виде зуда, жжения и образования волдырей, могут быть и общие симптомы интоксикации, особенно при обширных поражениях.

Первые минуты и часы после контакта с растением критически важны. Правильные действия могут значительно снизить тяжесть ожога. Действуйте по следующему алгоритму. Немедленно удалите сок с поверхности кожи путем обильного промывания пораженного участка кожи проточной водой с мылом, можно с мягкой губкой, по возможности принять душ. Избегайте контакта с солнцем – чем меньше УФ попадает на кожу с соком, тем слабее реакция. Прячьте под одеждой пораженное место, наложив стерильную повязку. Примите меры для облегчения состояния. Для уменьшения зуда и отека можно принять антигистаминный препарат. Если боль сильная, допустимо принять обезболивающее. На область покраснения можно нанести противоожоговое средство на водной основе.

«Независимо от площади поражения и выраженности проявления необходимо обратиться за медицинской помощью. При несвоевременном обращении осложнения нарастают с каждым днем. Незамедлительно обратиться за медицинской помощь. Лечение фотодерматита проводится в многопрофильном стационаре», – заключила Махова.

Москва, Зоя Осколкова

