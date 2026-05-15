Врач-кардиолог назвал основные причины одышки

Одышка может указывать на наличие не только сердечных заболеваний, но и быть побочным эффектом некоторых препаратов. О том, какие системы нужно проверить в случае частой одышки для правильной диагностики, рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского Университета Минздрава России Екатерина Алимова.

«Одышка – неспецифический симптом, который может возникать не только при сердечной патологии. При сердечной патологии одышка не единственный симптом, как правило, возникают отеки нижних конечностей, может быть боль в груди, возникает нарушение ритма, повышение давления. Одышка частый симптом заболеваний органов бронхолегочной системы, поэтому необходимо проводить дифференциальную диагностику с патологией этой системы в первую очередь», – поясняет специалист.

Кроме того, одышка может возникать при анемии (снижении гемоглобина в крови), при заболеваниях щитовидной железы. Также бывают варианты психогенной одышки (когда все причины со стороны органов и систем исключены).

«Детренированность организма, избыточный вес или ожирение могут приводить к одышке. Такая одышка, как правило, у человека давно, без ухудшения или имеет четкую связь с началом новой, повышенной нагрузки. При патологии, кроме одышки чаще присутствуют и другие жалобы и симптомы», – отмечает Алимова.

Побочные эффекты у препаратов выражаются чаще в виде кашля, чем одышки, например, у препаратов группы ингибиторов АПФ (эналаприл, периндоприл, лизиноприл и так далее). К одышке могут привести неселективные бета-блокаторы (пропранолол, соталол, карведилол и другие), ацетилсалициловая кислота, (аспириновая астма). Описаны возможные побочные эффекты в виде одышки при приеме нитратов и (крайне редко!) при приеме статинов.

«Если одышка действительно связана с сердечной причиной, то какая-либо дыхательная гимнастика не поможет в ее устранении, потому что основная «проблема» в сердце, а не бронхолегочной системе. Глубокое медленное дыхание может субъективно уменьшить ощущение нехватки воздуха, косвенно может привести к снижению пульса (уменьшению нагрузки на сердце). В рамках кардиореабилитации проводят дыхательные упражнения, но вместе с лечением основного заболевания», – подчеркнула врач.

Разрешены любые виды аэробной нагрузки (плавание, ходьба, танцы, легкий бег), следует избегать силовые нагрузки, резкие и интенсивные нагрузки (которых ранее не было), любую нагрузку в жару, при очень высокой влажности, при плохом самочувствии. Если нагрузка приводит к сильной одышке, то такая нагрузка не подходит.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube