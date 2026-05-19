В Пироговском Университете рассказали о природе хруста в суставах и нормах здоровья

Хруст в суставах – явление очень распространенное и, в большинстве случаев, не связано с серьезными заболеваниями. Однако важно понимать, когда это вариант нормы, а когда – повод обратить внимание на здоровье. Об этом рассказала доцент кафедры неврологии ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Карине Бадалян.

Иногда хруст может указывать на заболевание, если он сопровождается болью, отеком, ощущением скованности или ограничением подвижности. Это может говорить о проблемах с суставами, например о воспалительных процессах. В таких случаях хруст – лишь один из симптомов, но нужно обязательно обратиться к специалисту.

Если же никаких неприятных ощущений нет, чаще всего это безобидное явление. «Самая частая причина хруста в суставе так называемая кавитация: при движении сустава в суставной жидкости образуются и схлопываются пузырьки газа, что и создает характерный звук. И это нормальный физический процесс. Среди других возможных причин можно отметить трение сухожилий и связок о костные выступы при движении, повышенную гибкость суставов, возрастные изменения хрящевой ткани, последствия микротравм или перегрузок», – поясняет эксперт.

В большинстве случаев хруст – это физиологическая норма, особенно если нет болевого синдрома, воспаления, а подвижность сустава не ограничена. «Многие из нас не редко слышат хруст в шее, пальцах или коленях, спешу успокоить, сам по себе хруст не приводит к развитию заболеваний», – подчеркнула Бадалян.

Ряд факторов может способствовать появлению или усилению хруста. Во-первых, малоподвижный образ жизни, который приводит к ухудшению питания суставного хряща и снижению выработки синовиальной жидкости. Во-вторых, избыточный вес, увеличивающий нагрузку на суставы, особенно коленные и тазобедренные. Не стоит забывать и о дефиците микроэлементов и витаминов (например, кальций, магний, витамина D), что может влиять на состояние костей и связок. Важно понимать, что сами по себе эти факторы чаще не вызывают болезнь напрямую, но могут создавать условия для дискомфорта и функциональных нарушений.

Ортопедические изделия (различные ортезы, бандажи, стельки и др.) могут быть полезны, но не как универсальное средство от хруста. Они способны снизить нагрузку на сустав, стабилизировать его при травмах или нестабильности и уменьшить боль и воспаление. Но если хруст не сопровождается симптомами, постоянное использование таких изделий обычно не требуется. Более того, чрезмерная фиксация может ослаблять мышцы.

«Делаем вывод: хруст в суставах чаще всего – нормальное и безопасное явление. Повод для беспокойства появляется тогда, когда он сопровождается болью, отеком или ограничением движения. В этом случае лучше обратиться к врачу и пройти обследование», – заключила специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

