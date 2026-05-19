Врач перечислил продукты действительно полезные для глаз

Многие считают, что морковь и черника благотворно влияют на зрение. О том, так ли это и какие еще продукты могут принести пользу для глаз, рассказала ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

Чтобы говорить о полезных продуктах, нужно понимать, как они будут воздействовать на органы зрения. По словам специалиста, сетчатка – это нейронная ткань с колоссальным потреблением кислорода, которая по метаболической активности она уступает только мозгу. Именно здесь происходит фототрансдукция (превращение света в нервный импульс). Главные враги сетчатки: окислительный стресс (синий свет + высокий метаболизм) и хроническое воспаление.

Для защиты нужны три класса веществ: каротиноиды (лютеин, зеаксантин), антиоксиданты (витамины С, Е, цинк) и омега-3 жирные кислоты (ДГК). Крупнейшее исследование Национального института глаз США показало, что добавка лютеина (10 мг), зеаксантина (2 мг) и омега-3 снижает риск прогрессирования возрастной макулярной дегенерации (ВМД) на 25% у пациентов с ранними стадиями.

Восполнить дефицит лютеина помогут шпинат, капуста кале, петрушка и яичный желток. При этом помните, что лютеин жирорастворим. Шпинат без масла усваивается почти в пять раз хуже, чем с оливковым маслом или яйцом.

Что касается моркови, то витамин А действительно необходим для синтеза родопсина (зрительного пигмента палочек, отвечающих за сумеречное зрение). При тяжелом дефиците витамина А, что бывает довольно редко, развивается «куриная слепота» – человек плохо видит в темноте. При этом курящим людям нужно знать, что бета-каротин им противопоказан, так как увеличивает риск рака легких и не влияет на ВМД.

«Антоцианы черники в лабораторных условиях укрепляют капилляры сетчатки. Но в рандомизированных клинических испытаниях черника не показала значимого улучшения остроты зрения или замедления прогрессирования болезни», – отмечает специалист.

Тем не менее, экстракт черники (Vaccinium myrtillus) в сочетании с проантоцианидинами (из виноградных косточек) может уменьшать зрительную усталость (астенопию) у офисных работников – снижает спазм аккомодации после шести часов за компьютером. Но это не «лечение», а симптоматическое средство.

Также помочь зрению могут витамины С, Е и цинк, но стоит придерживаться правильной дозировки. Витамин С содержится в болгарском перце, киви, брокколи, однако его избыток вызывает оксалатные камни в почках. Цинк содержится в устрицах, тыквенных семечках и говядине, но его избыток в свою очередь ведет к дефициту меди.

Москва, Зоя Осколкова

