В Пироговском Университете предупредили о рисках маникюра для детей

В России в декабре 2026 года вступает в силу государственный стандарт на парикмахерские услуги для детей, который вводит четкие правила для клиентов салонов красоты в возрасте от 1 года до 14 лет. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, почему детям нельзя делать «взрослый» маникюр.

Согласно ГОСТу, для детей до 14 лет разрешен только гигиенический уход за ногтями без режущих процедур. Также запрещены любые процедуры с использованием полимерных материалов для моделирования и стойкого покрытия. При этом дети младше 10 лет могут обслуживаться только в присутствии родителей или законных представителей.

Для подростков старше 14 лет этот ГОСТ формально не устанавливает ограничений, оставляя решение на усмотрение салона и родителей. Однако салоны красоты обязаны соблюдать санитарные нормы (СанПиН), которые требуют стерильности инструментов и безопасности процедур для всех клиентов.

Несмотря на отсутствие строгого юридического запрета для подростков 15-17 лет, эксперты индустрии и врачи сходятся во мнении, что с процедурами, травмирующими ногтевую пластину, стоит повременить. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Гайдина перечислила основные риски.

В возрасте до 15-16 лет ногтевая пластина продолжает формироваться, она более тонкая, мягкая и насыщена влагой. Использование гель-лака и наращивание может привести к ее истончению, деформации (появлению волн и бугров), которые в дальнейшем не поддаются лечению.

Высок риск возникновения аллергии на компоненты гель-лаков и средств для наращивания. Несформировавшаяся иммунная система подростка может дать непредсказуемую реакцию. Ультрафиолетовые лампы для сушки гель-лака могут вызывать аллергическую реакцию в виде покраснения, зуда и волдырей на коже вокруг ногтей.

Кроме того, существует риск инфицирования и травматизма: из-за высокой активности подростков (спорт, игры) нарощенные ногти часто ломаются. Увеличивается риск травмы, при которой может быть повреждена не только искусственная, но и родная ногтевая пластина вплоть до ее отрыва.

Если подросток (15-16 лет и старше) все же настаивает на покрытии гель-лаком, а родители готовы взять на себя ответственность, врач рекомендует посещать только проверенного мастера, который соблюдает требования СанПиНа, а также делать перерывы между покрытиями, чтобы ногти могли восстанавливаться.

«Для детей младше 14 лет в качестве безопасной альтернативы можно рассматривать обычный гигиенический маникюр (без обрезания кутикулы) с покрытием детским лаком, который легко снимается и не травмирует пластину», – заключила специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

