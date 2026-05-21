Стоматолог предупредил о последствиях отказа от лечения молочных зубов

Многие родители ошибочно полагают, что лечить молочные зубы необязательно, так как они все равно выпадут. Это опасное заблуждение. Отсутствие своевременного лечения приводит к острой зубной боли, преждевременной потере молочных зубов и, как следствие, к развитию серьезных патологий, сообщила кандидат медицинских наук, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ИМД Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Сагитдинова.

«Когда молочный зуб удаляют слишком рано, на месте его отсутствия образуется дефицит пространства. Это провоцирует недоразвитие альвеолярного отростка челюсти и формирование патологического прикуса. В свою очередь, патологии прикуса неизбежно нарушают биологическое равновесие в работе жевательных мышц и часто сопровождаются нарушениями осанки. Одним из наиболее частых осложнений в таких случаях является дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)», – отмечает специалист.

Лечение молочных зубов имеет и другие важные преимущества, среди которых предотвращение инфекций. Леченные молочные зубы уменьшают риск распространения инфекции на соседние зубы и ткани, что может привести к более серьезным стоматологическим проблемам.

Также молочные зубы играют важную роль в формировании правильной артикуляции. Их потеря может негативно сказаться на развитии речи у ребенка. Здоровые зубы способствуют уверенности малыша в себе, что особенно важно в период социализации и общения со сверстниками.

Кроме того, процесс лечения молочных зубов помогает детям понять важность ухода за полостью рта и формирует у них привычку заботиться о своих зубах.

«Таким образом, сохранение и лечение молочных зубов – это не просто забота о временных зубах, но важный шаг к обеспечению здоровья и благополучия вашего ребенка в долгосрочной перспективе», – заключала Сагитдинова.

Москва, Зоя Осколкова

