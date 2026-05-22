Врач перечислил признаки в полости рта, которые могут быть симптомами диабета

Анализ состояния полости рта помогает выявить скрытый диабет. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора Института стоматологии Пироговского Университета Минздрава России Ольга Гусева.

«Современная стоматология давно рассматривает полость рта не как изолированную анатомическую зону, а как высокочувствительный индикатор системного состояния организма. В клинической практике именно стоматологический прием нередко становится местом, где впервые выявляются скрытые нарушения углеводного обмена», – отмечает специалист.

Сахарный диабет второго типа может развиваться годами без ярких общих симптомов, тогда как ткани пародонта и слизистая оболочка рта реагируют на метаболические сдвиги значительно раньше. В клинической картине среди ранних проявлений диабета в ротовой полости выделяют несколько ключевых симптомов, которые пациенты ошибочно связывают исключительно с недостаточной гигиеной или возрастными изменениями.

Наиболее частым и ранним признаком выступает стойкая ксеростомия – патологическая сухость во рту, не проходящая даже при увеличении потребления жидкости. Высокий уровень глюкозы провоцирует осмотический диурез и системную дегидратацию, а прямое метаболическое воздействие на клетки слюнных желез снижает объем и качество секрета.

Утрата слюной ее защитных и реминерализующих свойств закономерно создает благоприятную почву для развития кариеса и воспалительного поражения десен. Десны становятся отечными и рыхлыми, легко кровоточат при чистке, появляется гноетечение. «Важно подчеркнуть, что пациенты нередко списывают эти проявления на «простое воспаление», тогда как на деле они отражают глубокий системный метаболический дисбаланс», – подчеркивает врач.

Кроме того, на фоне измененного состава слюны и ослабленного местного иммунитета активизируется и условно-патогенная флора. Повышенная концентрация глюкозы в ротовой жидкости служит идеальным питательным субстратом для дрожжеподобных грибов, а сниженный фагоцитоз не позволяет организму эффективно сдерживать их рост. Клинически это проявляется рецидивирующим кандидозом: белым налетом на языке и слизистой, который быстро возвращается после очистки, болезненными трещинами в углах рта и чувством жжения.

Нередко при диабете развивается, так называемый синдром «горящего рта» – стойкое ощущение жжения, преимущественно в области языка и неба, не связанное с механическими или химическими раздражителями. Данный симптом обусловлен сочетанием диабетической микроангиопатии, поражающей мелкие сосуды и нервные окончания, и хронического оксидативного стресса, характерного для некомпенсированной гипергликемии.

Не менее значимым, но часто недооцениваемым проявлением является изменение вкусовой чувствительности: привычные продукты кажутся пресными, приобретают металлический или горький оттенок. Это нарушение связано как с дефицитом слюны, необходимой для растворения и транспорта вкусовых веществ, так и с метаболической нейропатией, затрагивающей иннервацию вкусовых рецепторов. При диабете изменяется регенераторная способность слизистой оболочки рта, это проводит к тому, то даже минимальные микротравмы заживают неделями.

Стоматолог нередко оказывается тем специалистом, который может заметить скрытые метаболические сдвиги и своевременно направить пациента на профильное обследование. Для пациентов с уже установленным диагнозом посещение стоматолога каждые три-четыре месяца становится обязательной частью медицинского контроля, позволяющей предупреждать обострения, сохранять зубочелюстную систему и объективно улучшать общий прогноз заболевания.

«Прислушиваться к сигналам полости рта, не игнорировать стойкие симптомы и выстраивать сотрудничество между стоматологом и эндокринологом – это не дополнительная рекомендация, а фундаментальный принцип современной профилактики и осознанного отношения к здоровью», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube