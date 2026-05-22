Пироговский Университет: упорная икота может сигнализировать об инфаркте

Икота может оказаться симптомом инфаркта в некоторых случаях. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, по каким признакам отличить обычную икоту от опасного для жизни состояния.

Между икотой и инфарктом действительно есть связь. Но не любая икота свидетельствует об этом, а определенного типа и в определенной ситуации, отмечает кандидат медицинских наук, кардиолог, доцент кафедры общей терапии ИНОПР Пироговского университета Елена Ковалевская.

«Инфаркт нижней (диафрагмальной) стенки левого желудочка происходит в той части сердца, которая прилегает к диафрагме – мышечной перегородке между грудной и брюшной полостью. Воспаление и отек сердечной мышцы раздражают диафрагмальный нерв (n. phrenicus), который иннервирует диафрагму. Результат – неконтролируемый спазм диафрагмы (икота) и иррадиация боли в эпигастрий («под ложечку»)», – поясняет специалист.

По данным исследований, около 5-8% инфарктов нижней стенки манифестируют с абдоминальных симптомов (боль в животе, тошнота, икота). У пожилых, диабетиков и женщин этот процент выше (до 15-20%). Ключевым сигналом для тревоги является тот, когда икота не проходит больше часа, сопровождается тошнотой или давящей болью в подложечной области, а пациент старше 55 лет.

В группе высокого риска находятся мужчины старше 45 лет (особенно курящие, с гипертонией, ожирением, диабетом); женщины после менопаузы или с метаболическим синдромом; люди, у кого уже был инфаркт, инсульт, стентирование или шунтирование; пациенты с фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией).

Москва, Зоя Осколкова

