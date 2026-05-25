Танцы против падений и деменции: взгляд эксперта Пироговского Университета

Танцы нередко называют одной из лучших форм активности в пожилом возрасте не потому, что они лучше любой гимнастики сами по себе, а потому, что в них очень удачно сочетаются сразу несколько компонентов, которые считаются принципиально важными: аэробная нагрузка, работа на равновесие, координацию, память движений, внимание, эмоциональное вовлечение и социальный контакт. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора по трансляционной медицине НКЦ РГНКЦ, руководитель отдела клинической геронтологии РГНКЦ, профессор кафедры болезней старения ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Ирина Стражеско.

«Обычная физкультура тоже может давать отличный результат, но чаще она тренирует что-то одно: силу, выносливость или подвижность. Танец же почти всегда многокомпонентен, – поясняет специалист. – Самая эффективная нагрузка не та, что идеальна в теории, а та, которую человек реально выполняет годами. У танцев здесь большое преимущество, они реже воспринимаются как лечение и чаще становятся частью образа жизни».

В танцевальных программах у пожилых людей наиболее убедительно отмечаются улучшения именно в балансе, мышечной выносливости и мобильности. Танцы уменьшают риск падения через тренировку конкретных механизмов: силы ног, устойчивости корпуса, чувства ритма движения и способности быстро восстанавливать равновесие.

Что касается защиты от старческого слабоумия, то было бы неправильно утверждать, что танцы гарантированно защищают от деменции или превосходят все другие виды активности. Однако танец действительно уникален тем, что объединяет сразу несколько когнитивно значимых компонентов: движение, музыку, обучение, память последовательностей, внимание, ориентацию в пространстве и, нередко, взаимодействие с партнером.

«Для мозга это очень значимая комбинация. Во время танца нужно не просто двигаться, а соотносить ритм, положение тела, последовательность шагов, команды преподавателя, действия партнера и собственные ошибки. То есть танец – это не механическая активность, а моторно-когнитивная задача. Именно поэтому в метаанализах у пожилых людей, в том числе с умеренными когнитивными нарушениями, танцевальные программы показали улучшение когнитивного статуса, памяти, внимания. Танцы рассматривают как одну из самых перспективных мультимодальных нефармакологических стратегий для поддержания когнитивного здоровья», – заключила Стражеско.

Москва, Зоя Осколкова

