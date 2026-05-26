Врач перечислил правила системного подхода к замедлению старения

Замедлить старение организма и оставаться моложе своих паспортных сверстников можно. Для этого нужен системный подход. Подробнее об этом рассказала профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ольга Ткачева.

«Какая-то отдельная привычка, пусть даже самая полезная, на фоне остальных негативных факторов не сработает. Молодость вашего организма складывается из того, насколько долго сосуды, мышцы, обмен веществ, иммунная система и мозг сохраняют свои резервы», – отмечает специалист.

Самый главный совет: будьте физически активны. Согласно современным рекомендациям организму необходимо не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю, при этом больше – лучше.

Важен и рацион: питание должно быть богато овощами, рыбой и цельными продуктами. Приверженность такому питанию снижает риск серьезных сердечно-сосудистых событий примерно на 30%. При этом нужно следить за калорийностью, умеренность в питании позволит снизить риск развития метаболических нарушений, а именно они в значительной степени ускоряют старение организма.

«Только подумайте: переход от нездорового питания к рекомендованному здоровому рациону связан с прибавкой до 8,6-8,9 года ожидаемой продолжительности жизни», – указывает эксперт.

Не менее важны сон, отказ от курения, умеренность в алкоголе, управление стрессом и социальные связи. Оптимальная продолжительность сна в исследованиях чаще всего находится на уровне около семи часов: и дефицит, и избыток сна связаны с ростом смертности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

