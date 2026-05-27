Госдума одобрила возможность женам и вдовам участников СВО делать бесплатно ЭКО

Госдума поддержала в первом чтении закон о предоставлении женам и вдовам участников СВО (в том числе гражданским женам) права на получение услуг вспомогательных репродуктивных технологий.

Условием для проведения процедур станет наличие нотариально удостоверенного согласия мужа, данного при жизни на использование его биологического материала после смерти. Как сообщает ТАСС, забор и криоконсервация биологического материала осуществляется самостоятельно и за свой счет.

По мнению авторов инициативы, проект необходим, поскольку многие мужчины уходят на фронт, не успев стать отцами.

Москва, Елена Васильева

