Врач рассказал о роли витаминов в работе нервной системы

Витамины играют важную роль в работе нервной системы, поэтому как дефицит, так и их избыток может сопровождаться неврологическими симптомами. Подробнее об этом рассказала доцент кафедры неврологии ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Карине Бадалян.

«Витамины участвуют в синтезе нейромедиаторов (биологически активных химические вещества, которые передают сигналы от одной нервной клетки к другой, а также к мышечным или железистым клеткам), поддержании миелина, энергетическом обмене нейронов и защите нервной ткани от окислительного стресса, при котором выработка активных форм кислорода превышает защитную способность антиоксидантной системы, что приводит к повреждению клеток и тканей, запуская процессы старения и провоцируя различные заболевания», – поясняет специалист.

Наиболее известен дефицит витамина B12. Он может проявляться онемением и покалыванием в конечностях, нарушением чувствительности, шаткостью походки, мышечной слабостью, снижением памяти и концентрации. В тяжелых случаях развивается поражение спинного мозга и периферических нервов. Дефицит B1 (тиамина) связан с полинейропатией, мышечной слабостью, а у пациентов с алкоголизмом – с энцефалопатией Вернике – нарушениям работы мозга, которое классически проявляется триадой синдромов: расстройством сознания/психики, проблемами со зрением и нарушением координации. Недостаток витамина B6 также способен вызывать периферическую нейропатию и судороги. Дефицит фолиевой кислоты (В9) может сопровождаться когнитивными нарушениями и астенией.

Дефицит витамина D чаще обсуждается в контексте костной ткани, однако его нехватка может сопровождаться мышечной слабостью, повышенной утомляемостью и хроническими болевыми синдромами. Исследуется его возможная связь с рассеянным склерозом и некоторыми нейродегенеративными заболеваниями, впрочем, многие вопросы остаются предметом научной дискуссии.

Недостаток витамина E встречается реже, но способен приводить к нарушению координации и поражению периферических нервов вследствие повреждения нервной ткани окислительным стрессом.

«Таким образом, онемение, слабость, снижение памяти, судороги, нарушение походки или чувствительности – это не только симптомы заболеваний нервной системы, но иногда и проявления дефицита витаминов, прежде всего группы B, а также витаминов D и E. Однако такие симптомы неспецифичны и требуют полноценной диагностики у специалиста, а не самостоятельного приема витаминных препаратов», – подчеркивает эксперт.

В современной неврологии витамины рассматриваются не как универсальное средство «для нервов», а как часть патогенетически обоснованной терапии при подтвержденном дефиците или определенных клинических состояниях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

