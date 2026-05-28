Врач рассказал о негативном влиянии ЗОЖ на психику

Фанатичное стремление к здоровому образу жизни может обернуться депрессией и другими проблемами с психикой. О том, как лучше всего заботиться о теле, не пренебрегая психическим здоровьем, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Здоровый образ жизни – это модное поле интереса в настоящее время. Сейчас спорт и декаф кофе – это про счастье и долголетие. Однако это только позиционирование и даже с полезными привычками в виде регулярного спорта, регламентированного сна и сбалансированной диеты нужно быть аккуратнее и не переигрывать. Погоня за «ЗОЖ» может повлечь за собой развитие депрессии, тревожности, пищевых расстройств и истощения», – отмечает клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского Университета Елизавета Куликова.

Во-первых, резкое переключение на ЗОЖ – стрессовый фактор. Организм привык к малоподвижности и определенному рациону, резкий заход на «здоровье» в прямом смысле шокирует тело и психику, начиная с нагрузки на сердечно-сосудистую систему до быстрой демотивации к занятиям спортом.

Во-вторых, переизбыток физических нагрузок и диеты, которые ошибочно воспринимаются за здоровый образ жизни, могут привести к точно таким же проблемам как в случае пренебрежения всему здоровому.

В-третьих, ЗОЖ становится своего рода аддикцией, где сосредоточение жизни находится в пределах поиска всего здорового, зеленого, без глютена, экологичного и так далее.

Чтобы заботиться о теле, не разрушая психику, в первую очередь смените мотивацию. Заботьтесь о теле не из ненависти к себе или модности, а из любви и своего желания. Чувствуйте себя: ешьте, когда голодны, останавливайтесь, когда сыты. Разрешите себе питаться без чувства вины за что-то лишнее. Двигайтесь в радость. Если вы ненавидите бег, не бегайте. Танцы, йога или прогулка в парке приносят больше пользы психике, если они в удовольствие, чем изнурительные тренировки «через не могу».

«Будьте к себе добрее и постепенно вводите себя в свой личный ЗОЖ, который может отличаться от понимания здоровья других», – заключила специалист.

Москва, Зоя Осколкова

