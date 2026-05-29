Врач назвал четыре ключевые привычки для поддержания здоровья

Специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговского Университета Минздрава России, судмедэксперт Алексей Решетун рассказал о важных привычках, которые стоит выработать и последовательно соблюдать для сохранения здоровья и ясности ума.

Первое – это отказ от вредных веществ. В идеале – полностью исключить алкоголь в любом виде. Также важно отказаться от употребления энергетиков, никотина, вейпов. И, естественно, от приема наркотических веществ.

Второе – контроль над перееданием, особенно в вечернее время. Это может быть сложной задачей для многих, однако действительно значимо. Речь идет не столько о строгих ограничениях в выборе продуктов, хотя, безусловно, разумно уменьшить потребление мучного и сахара. По возможности, такие продукты лучше употреблять в первой половине дня, до 12 часов. На ночь переедать не рекомендуется. В идеале – после 18 часов избегать приема пищи, за исключением очень легкой еды, чтобы предотвратить возможные проблемы с желчевыводящими путями, синтезом желчи и ее накоплением.

Третье – это движение. Необходимо много двигаться, причем разными способами. Это не обязательно должны быть велосипед, горные лыжи или другие виды спорта. Достаточно обычной активности – ходьбы пешком, минимального использования личного транспорта. Чем больше движения, тем лучше.

Четвертое – постоянное развитие мозга. То есть регулярное получение новой информации, при этом стоит избегать хронического потребления «быстрого дофамина» – бесконечного просмотра коротких видеороликов, длительного пребывания в социальных сетях и подобных занятий. Важно постоянно осваивать качественно новую информацию, чтобы способствовать образованию новых ассоциативных связей между нервными клетками, предотвращать застой и деградацию умственной деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube