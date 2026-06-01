Правила ухода за холодильником от профессора Пироговского Университета

Гигиена холодильника поможет не только продлить свежесть продуктов, но и сохранить здоровье. О том, как часто мыть холодильник и почему даже современные системы No Frost нужно «размораживать», рассказала доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России Наталья Шеина.

«Холодильник – это сложная экосистема с разными температурными зонами, и это нужно учитывать. Внизу, в специальных ящиках, температура держится на уровне плюс 6-8 градусов по Цельсию – это идеальная среда для овощей и фруктов. Самая холодная зона – нижняя полка над контейнерами, она предназначена для мяса и рыбы. Средние полки подходят для овощей, которые не поместились в ящики, а верхние – для готовых блюд и молочных продуктов», – отмечает специалист.

Профессор категорически не рекомендует хранить рядом продукты с резким запахом и те, что легко впитывают ароматы (масло, сыр, молоко). Луку и чесноку в холодильнике вообще не место.

Отдельное внимание стоит уделить гигиене и выбору продуктов. «Я настоятельно не рекомендую покупать овощи и фрукты у частников на обочинах дорог: пыль и выхлопные газы делают такие овощи небезопасными. При покупке всегда осматривайте плоды: помятости и повреждения кожицы – ворота для инфекций», – подчеркнула Шеина.

Перед употреблением мыть овощи и фрукты нужно тщательно, желательно под проточной водой. Если есть сомнения в качестве или вы находитесь в регионе со сложной санитарной обстановкой (как это было в моем опыте работы в Африке), можно использовать слабый раствор марганцовки или мыльную воду с последующим полосканием.

Сам холодильник требует регулярного ухода. Даже современные системы No Frost нужно «размораживать» и проводить генеральную уборку хотя бы раз в год. Полки следует протирать традиционным средством для мытья посуды. «Если в холодильнике что-то испортилось или пролилось, не помешает дезинфекция, но в обычном режиме достаточно просто поддерживать чистоту и порядок», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube