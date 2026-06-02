Зубные пасты и профилактика кариеса: рекомендации эксперта Пироговского Университета

Зубные пасты действительно могут помогать в профилактике кариеса. О том, как правильно выбрать пасту и на что обратить внимание, рассказала врач-стоматолог-терапевт, старший лаборант кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета Минздрава России Анастасия Хритова.

«Важно понимать, что сама по себе зубная паста не решает проблему полностью. Основную роль играет правильная техника чистки зубов. Даже самая качественная паста не будет эффективной, если человек чистит зубы нерегулярно или делает это неправильно», – отмечает специалист.

Если говорить о составе зубных паст, которые помогают защищать зубы от кариеса, прежде всего нужно обращать внимание на компоненты, укрепляющие эмаль. К ним относятся фтор, кальций, фосфаты, гидроксиапатит. Эти вещества участвуют в процессах реминерализации: они помогают восполнять минеральный состав эмали и делают ее более устойчивой к воздействию кислот.

Один из ключевых компонентов – фтор. Он способствует укреплению эмали и повышает ее сопротивляемость кариесу. Чтобы паста действительно работала в этом направлении, содержание фтора должно быть достаточным. Обычно стоит ориентироваться на показатель не менее 1000 ppm. Если фтора слишком мало, выраженного профилактического эффекта может не быть.

Еще один важный компонент – гидроксиапатит. Это вещество близко по структуре к минеральной основе зубной эмали. Пасты с гидроксиапатитом могут способствовать восстановлению поверхности эмали, снижению чувствительности и дополнительной защите зубов. Такие средства особенно актуальны, когда эмаль ослаблена или есть повышенная чувствительность.

Отдельно можно сказать о ксилите. Это сахарозаменитель, который часто используется не только в зубных пастах, но и, например, в жевательных резинках. Его особенность в том, что патогенные микроорганизмы, участвующие в развитии кариеса, не могут полноценно его перерабатывать. В результате они не выделяют кислоты в таком количестве, как при переработке обычных сахаров. А именно кислоты постепенно разрушают ткани зуба и создают условия для развития кариеса.

«Если объяснять проще, кариес возникает не просто потому, что человек ест сладкое. Главную роль играет зубной налет, в котором находятся бактерии. Эти бактерии перерабатывают углеводы и выделяют кислоты. Кислоты воздействуют на эмаль, из нее начинают вымываться минералы, и постепенно формируется кариозный процесс», – поясняет врач.

Именно поэтому главная задача ежедневной гигиены – не просто нанести пасту на зубы, а качественно удалить зубной налет. Паста помогает усилить профилактический эффект, но она не может заменить механическую чистку. Для этого нужны зубная щетка, правильные движения, достаточное время чистки, а также дополнительные средства гигиены – например, зубная нить или другие приспособления, если они рекомендованы специалистом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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