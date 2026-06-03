Эксперт Пироговского Университета: «детокс на соках» – это сленг и стресс для организма

Специалист Пироговского Университета объяснил, почему от детокса на соках больше вреда, чем пользы, и как такая «разгрузка» грозит проблемами с печенью и потерей мышечной массы.

«Строго говоря, «детокс на соках» – это сленг. Надо понимать, что имеется в виду. Если говорить о создании разгрузочного дня, то соки – всё зависит от того, какие. Если покупные, содержащие сахар, – это не поможет организму, а увеличит нагрузку углеводами», – поясняет кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России Андрей Кондрахин.

Если делать специальные разгрузочные дни, например с кинзой, сельдереем, огурцом на один-два дня, ничего страшного не будет. Это своего рода щелочные растворы и клетчатка. Конечно, такие дни не стоит устраивать, если вы работаете или перегружены, ведь еда должна быть полноценной.

«В реальности вся нагрузка ложится на печень: она будет перерабатывать белок, которого организму не хватает в этот момент, и может начаться перегрузка. Организм начнет использовать внутренние продукты жизнедеятельности, и мышечная масса может сильно пострадать, потому что мышцы – это белок, который нужен другим клеткам», – отметил врач.

Если человек увлекается этим, он наносит больше вреда, чем пользы. Ни в коем случае нельзя проводить такой «детокс», особенно используя почти пустые продукты. Энергию нужно получать. Если вы не занимаетесь нагрузками, например в отпуске, можно практиковать лечебное голодание, но только под контролем врача или диетолога. Самостоятельно это сделать безопасно невозможно – можно только навредить себе.

«Таким образом, «детокс на соках» – это некорректное мероприятие и ни к чему хорошему не приведет. К таким вещам нужно подходить контролируемо, понимая, что они не помогают организму, а лишь создают стресс», – заключил специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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