Психолог объяснил, почему зумерам нравится спать в «картофельных кроватях»

В Россию пришла мода на так называемые «картофельные кровати» – это «кокон» из одеял и подушек, который особенно популярен у поколения зумеров. О том, чем может быть вреден сон в таком «гнезде», рассказала кандидат психологических наук, доцент и ответственный по воспитательной работе кафедры социальной работы ФКПСР РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Мария Цыганкова.

Кровать с обилием подушек и одеял вызывает приятные ассоциации с безопасным «гнездышком». «Зумеры часто испытывают тревогу и стресс, страдают от хронической усталости и нехватки сна, тяжело переживают психологические кризисы. Впервые в жизни их ждет серьезная ответственность, выбор профессии и будущего жизненного пути, обретение самостоятельности, – поясняет специалист. – Неудивительно, что многим из них хочется вернуться в детство: зарыться в подушки, одеяла и игрушки, смотреть мультфильмы и комиксы, играть в игры… Ведь когда-то жизнь была гораздо легче».

Однако сон в «картофельной кровати» грозит проблемами со здоровьем. Ведь для полноценного сна нужна ровная поверхность, без бугров и узких «бортиков». Чтобы поместиться внутри такого «гнезда», придется лежать в скрюченной и несимметричной позе: это ухудшит качество сна. Кроме того, ортопеды предупреждают, что неправильная поза для сна может вызывать боли в спине и голове, перенапряжение мышц шеи и нарушения осанки.

«Гораздо больше пользы принесет сон на ровном и правильно подобранном матрасе, с удобной и не слишком высокой подушкой. Если же хочется добавить своей кровати еще больше уюта, можно прибегнуть к эффекту глубокого сенсорного давления. Его суть – в том, что сон под тяжелым одеялом помогает быстрее расслабиться и снизить тревожность. Если под толстыми одеялами слишком жарко – помогут специальные утяжеленные (гравитационные) одеяла. Они могут быть и тонкими, но весить до 15 килограммов. Главное – при подборе всех этих аксессуаров не забыть проконсультироваться с ортопедом, чтобы учесть все индивидуальные особенности», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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