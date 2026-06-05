От пакетов в морозилке до микропластика в мозге: мнение специалиста Пироговского Университета

Вопрос о микропластике – один из самых горячих в научном мире. Это не выдумка, но и не однозначно доказанная катастрофа с понятными последствиями. Частицы пластика действительно находят не только в кишечнике, но и в крови, и в головном мозге человека. Прямых доказательств вреда пока нет, но уже слышны рекомендации по снижению потребления продуктов с микропластиком, отмечает ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России Денис Борозденко.

Главная причина, по которой пластиковые пакеты так популярны в морозилке, – это удобство и эффективность. Экономия места, пожалуй, самый весомый аргумент: пакет может принять форму любого продукта, что позволяют использовать каждый сантиметр морозильной камеры. Универсальность – в пакет можно положить что угодно: от целой курицы до горсти ягод или нарезанной зелени. И конечно низкая стоимость: пакеты (даже специальные) обычно дешевле качественных пластиковых или стеклянных контейнеров.

Но у такого удобного способа хранения есть три группы рисков: физические, кулинарные и химические, указывает специалист.

К первым относят тот факт, что обычные полиэтиленовые пакеты при сильном охлаждении теряют эластичность и становятся хрупкими. Поэтому еда в таких пакетах может просто рассыпаться по морозильной камере или пропитаться запахом «морозилки». Специальные пакеты маркируются звездочкой, имеют более плотную структуру и рвутся гораздо реже.

Ко второй группе рисков относится невозможность пластика изолировать продукт от воздуха. Даже через микроскопические поры влага из продукта испаряется, а на его поверхности кристаллизуется лед. В итоге еда обезвоживается, теряет вкус, аромат и текстуру. Становится сухой и безвкусной. Этот процесс в обычных пакетах происходит довольно быстро – в течение двух недель. В специальном пакете продукты можно хранить до шести месяцев.

Кроме того, исследования показывают, что химические миграции из упаковки в продукты происходят даже при низких температурах. Это значит, что даже на холоде пластик не является полностью инертной субстанцией. И здесь чем дольше хранение, тем больше пластика может перейти в продукт. Для длительного хранения лучше использовать специальные стеклянные контейнеры.

«Таким образом, для безопасного и удобного хранения продуктов необходимо использовать специальные полиэтиленовые пакеты с маркировкой. Хранить продуты рекомендуется не более шести месяцев», – подчеркнул Борозденко.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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