На Бали туристка из России оказалась в коме на ИВЛ после употребления местного вина

На индонезийском острове Бали российская туристка впала в кому после того, как выпила местное вино. Женщину поместили на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Предположительно, россиянка отравилась смертельно ядовитым метанолом. Ее друзья собирают деньги на лечение и санитарную эвакуацию в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на знакомого пострадавшей.

По словам собеседника агентства, россиянка Анна прилетела на индонезийский остров Бали 31 мая. Вечером следующего дня она выпила местное вино, а утром 2 июня у нее появились светобоязнь, тошнота, озноб и затрудненное дыхание. Симптомы нарастали стремительно: буквально пять-десять минут женщина перестала ходить.

Вызванные в гостиницу врачи настояли на срочной госпитализации. По дороге в больницу состояние пациентки резко ухудшилось, она потеряла сознание.

В клинике женщину подключили к ИВЛ. Врачи заподозрили тяжелое отравление метанолом и провели процедуру очистку крови – двое суток пострадавшая находилась на диализе.

«Когда седативные препараты отменили, судороги прекратились, но в сознание она так и не пришла», – рассказал источник.

В настоящее время россиянка остается в коме, не дышит самостоятельно и находится на аппарате ИВЛ.

Друзья и родные добиваются ее санитарной эвакуации в Россию. Стоимость лечения в частной клинике уже превысила 425 млн индонезийских рупий (порядка 23,5 тыс. долларов). Медицинская транспортировка может обойтись в несколько миллионов рублей. Необходимые документы уже направлены в российские ведомства.

Денпасар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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