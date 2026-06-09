Врач-кардиолог объяснил, какие возрастные изменения сердца – норма, а какие – тревога

С возрастом в работе сердца могут происходить изменения. О том, какие из них естественны, а на какие стоит обратить пристальное внимание, рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского Университета Минздрава России Екатерина Алимова.

«Любые изменения в работе сердца – повод обратиться к врачу для дообследования. Физиологически у женщин ближе к наступлению менопаузы наблюдается рост холестерина и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с ним. Снижается эластичность сосудов, поэтому повышается частота артериальной гипертензии», – поясняет специалист.

Некоторые с возрастом замечают снижение пульса, что может быть физиологической нормой, если пульс в покое не ниже 55 уд/мин и нет других жалоб.

«При отсутствии жалоб в рамках профилактического обследования для оценки сердечно-сосудистой системы рекомендуют выполнить ЭКГ, УЗИ сердца и расширенный анализ крови, в том числе холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, АpoB и ЛПа хотя бы один раз в жизни. В зависимости от результатов могут назначаться дополнительные обследования», – отметила Алимова.

При любом возрасте более благоприятны для сердечно-сосудистой системы – аэробные нагрузки, при которых кислород-основной источник энергии. К таким нагрузкам относят плавание, бег, ходьба, танцы и другие виды. Силовые тренировки при правильном подходе тоже возможны. Важно не начинать какую-либо новую деятельность при плохом самочувствии, впервые выявленных заболеваниях.

При наступлении менопаузы, снижении половых гормонов эстрогенов, женщины становятся более «уязвимы» перед холестерином. Эстрогены ранее выполняли защитную функцию для сосудов, но с их снижением повышается холестерин, повышаются ЛПНП, снижаются ЛПВП и увеличивается риск атеросклероза. В связи с этим после наступления менопаузы повышается риск ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

«Эстрогены также влияют на сосудистую стенку, поэтому при их дефиците стенка сосудов становится более жесткая, что может приводить в дальнейшем к повышению давления», – добавила Алимова.

Основные меры профилактики – коррекция образа жизни и контроль здоровья: контроль липидов в крови, контроль давления, регулярная физическая нагрузка, контроль веса и его снижение при избытке или ожирении, отказ от вредных привычек, нормализация сна (не менее 7 и не более 9 часов в сутки), коррекция питания (например, средиземноморская диета).

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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