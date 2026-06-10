Смех как лекарство: врач рассказал о влиянии юмора на здоровье

Смех является естественной реакцией человека на различные внутренние или внешние стимулы. Это сложная реакция организма с участием разных областей мозга: одни распознают юмор, другие – запускают реакции, а третьи – контролируют ее уместность. О том, каким образом смех помогает оставаться здоровым, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Щербина Екатерина.

Согласно определению Большого универсального словаря русского языка, смехом называются прерывистые горловые звуки, которые издает человек в состоянии веселья, радости, удовольствия, удовлетворения, злорадства и других чувств. Таким образом, смех является сопроводительной реакцией на какой-либо стимул, призванной снимать напряжение, устанавливать социальные контакты, а потому и рассуждать об этой реакции «в вакууме» невозможно.

Благотворное влияние смеха на здоровье обусловлено снижением стресса. В одном из исследований, основанном на опросе более 22 000 пожилых пациентов, было установлено, что частый смех в сочетании с высоким субъективным ощущением счастья снижает риск развития гипертонии. Это можно объяснить снижением внутреннего напряжения и уровня стресса, способствуя снижению выработки кортизола и адреналина и улучшению функции эндотелия сосудов.

«Конечно, смех не заменяет назначенное лечение, но добавить больше юмора в повседневную жизнь однозначно полезно для здоровья. К тому же, смех не только подавляет выработку кортизола, но и стимулирует выработку эндогенных опиодов (эндорфинов): исследования показывают, что после смеха толерантность к боли значительно повышается, по сравнению с контрольными условиями», – отмечает специалист.

Юмор смягчает связь между стрессовыми жизненными обстоятельствами и психологическим дискомфортом за счет механизмов социального взаимодействия и когнитивной переоценки, улучшая развитие социальных навыков и когнитивной гибкости, что в целом способствует восстановлению психологического здоровья.

Смех может улучшить качество сна, помогает справляться с трудными жизненными ситуациями за счет когнитивной реструктуризации и эмоциональной регуляции. Снижение уровня гнева, усиление чувства удовольствия, отстранение от стресса, улучшение социальных отношений и позитивная реакция окружающих – являются последствиями искреннего смеха с участием глазных мышц.

С другой стороны, неконтролируемый «гомерический» смех, особенно у людей, которые изначально имеют определенные проблемы со здоровьем, может приводить к учащению приступов бронхиальной астмы, ущемлению грыжи, вывиху челюсти, недержанию мочи, обморокам и другим патологиям, проявляющимся при увеличении внутрибрюшного давления и избытке кислорода.

«Таким образом, смех, при определенных условиях, действительно может продлевать жизнь. Существуют даже определенные оздоровительные программы «смехотерапии», например «йога смеха», «терапевтические группы смеха» и другие, которые могут приучить улыбаться и улучшать настроение. Снижайте стресс правильно и смейтесь на здоровье», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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