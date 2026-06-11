От блокады ацетилхолина до обратимого эффекта: ученые объяснили, как работает ботокс

Многие слышали о ботоксе в контексте его применения в косметологии. О том, как работает этот препарат и почему он так важен, рассказала преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России Марина Рудакова.

«Ботокс – это препарат на основе ботулотоксина типа А. Он является миорелаксантом периферического действия и потому – это очень важный препарат, особенно в медицине. Проникая в нервное окончание, ботокс блокирует выброс ацетилхолина. В результате, сигнал от мозга не доходит до мышцы. Мышца временно расслабляется, но при этом не атрофируется, так как кровоснабжение сохраняется», – поясняет специалист.

Препарат целенаправленно блокирует передачу сигнала в избранном нервно-мышечном синапсе. Благодаря высокой силе связывания с рецепторами, ботокс связывается с конкретным синапсом в месте инъекции и не распространяется по организму.

«Огромным преимуществом ботокса является обратимость эффекта, он полностью расщепляется и выводится из организма в течение шести месяцев», – отмечает Рудакова.

В медицинских целях его широко применяют для облегчения жизни пациентов с такими заболеваниями как болезнь Паркинсона, ДЦП, хроническая мигрень и других.

В больших концентрациях ботокс действительно токсичен (что следует из его названия, а также механизма действия). Однако терапевтические дозы в сотню раз меньше опасных для здоровья.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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