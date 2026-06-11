Эксперт Пироговского Университета перечислил риски для здоровья от тополиного пуха

Тополиный пух не только раздражает тем, что попадает в нос и глаза, но он также может быть опасен по нескольким причинам. Подробнее об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Дмитрий Карпенко.

«Пух – это семена тополя с волосками для распространения ветром. В его составе – целлюлоза, лигнин и пектины. Истинной аллергии на эти вещества практически не бывает (единичные случаи описаны, но они крайне редки). Реальная опасность пуха – механическая и транспортная», – указывает специалист.

Перенос пыльцы настоящих аллергенов. В июне активно цветут злаковые травы (тимофеевка, овсяница, ежа), подорожник, щавель, а также липа. Пух собирает на своей ворсистой поверхности микрочастицы этой пыльцы и доставляет их прямо в дыхательные пути. «Получается «троянский конь» аллергии», – отметил Карпенко.

Перенос спор плесневых грибов и клещей. Во влажном пухе (после дождя, в тени) быстро размножаются грибы Alternaria и Cladosporium – сильные аллергены, вызывающие бронхиальную астму. Также пух может нести микроскопических клещей из прошлогодней листвы.

Механическое раздражение. Ворсинки пуха оседают на слизистой носа и глаз, вызывая чихание, зуд, слезотечение. Это псевдоаллергическая реакция (выброс гистамина без участия IgE-антител). Симптомы похожи на аллергию, но анализы покажут норму.

Пожароопасность. Пух легко воспламеняется – ожоги дыхательных путей дымом могут быть смертельны, но это уже не аллергология, а безопасность.

Таким образом, тополиный пух несет в себе множество рисков, в особенности для людей, страдающих от аллергии. Если пух попадает в дыхательные пути астматика, он механически закупоривает мелкие бронхи (как пробка), а переносимые им аллергены провоцируют спазм. В отсутствие ингалятора – риск смерти от удушья. «Для здорового человека без астмы и поллиноза тополиный пух не смертелен. Но крайне неприятен», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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