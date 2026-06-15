В Пироговском Университете предупредили о вреде быстрых завтраков для микробиома ребенка

Глазированные хлопья, мюсли и каши быстрого приготовления могут рассматриваться как удобные завтраки, с которыми не нужно долго возиться в утренней суете. Однако такая пища несет риски для здоровья детей и меняет микробиом. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Ольга Тарасова.

«Микробиом – это основа здоровья ребенка. Рацион должен включать полноценное количество сложных углеводов, белков и ограниченное количество жиров. Важно понимать разницу между цельным зерном и тем, которое используется для каш быстрого приготовления. Последние представляют собой вываренное зерно, лишенное многих полезных слоев. Именно поэтому сваренные из цельного зерна каши содержат пробиотические комплексы, полезные для кишечника», – поясняет специалист.

Сухие завтраки (хлопья, мюсли, каши быстрого приготовления) не содержат пробиотических комплексов, в отличие от каш из цельного зерна. Их употребление приводит к сокращению количества полезной микрофлоры (бифидобактерий) и росту условно-патогенной флоры. Это может приводить к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта и вызывать гастриты у школьников и даже детей первого года жизни. Кроме того, сухие завтраки с высоким содержанием сахара провоцируют развитие метаболических нарушений, увеличивая риски ожирения и диабета в будущем.

Проводилось крупное исследование, в ходе которого сравнивали две группы каш. В первой были каши из цельного и дробленого зерна с низким (около 14%) содержанием сахара. Во второй – каши быстрого приготовления из обработанного, вываренного зерна с высоким содержанием крахмала. Эффект, который оказывает на кишечную микрофлору полноценная каша, у быстрых аналогов отсутствует.

При употреблении сладких каш быстрого приготовления наша микрофлора претерпевает негативные изменения: сокращается количество бифидобактерий, возрастает условно-патогенная флора. Это многократно увеличивает риск вирусных инфекций в эпидемический период, поскольку мы знаем, что кишечник – это основа иммунитета. Основная часть нашей иммунной системы находится в брюшной полости. Хорошая микрофлора «кормит» иммунные клетки (лимфоциты), которые с током крови разносятся по всему организму, попадают в слизистую легких и обеспечивают защиту от вирусов.

«Дисбаланс микрофлоры снижает иммунную защиту организма, многократно увеличивая риск вирусных инфекций в эпидемический период, так как большая часть иммунной системы находится в брюшной полости. Существуют исследования, связывающие высокое потребление такой пищи с повышенным риском развития бронхиальной астмы и других респираторных аллергозов», – отметила Тарасова.

Полноценный детский завтрак должен быть сбалансированным и состоять преимущественно из сваренных каш из цельного зерна (вроде гречневой) на молоке со значительной жирностью. Можно добавить орехи и ягоды. На завтрак не рекомендуется давать детям мясо и обработанные мясные продукты (сосиски, колбасы) из-за их низкого качества и слабой питательной ценности. Альтернативой могут служить тосты из качественного цельнозернового или безглютенового хлеба.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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