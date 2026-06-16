Специалист Пироговского Университета рассказал о профилактике заболеваний печени

В настоящее время распространено много мифов о том, как правильно заботиться о здоровье печени. О том, каких принципов стоит придерживаться, чтобы защитить столь важный орган, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Дмитрий Карпенко.

«Если говорить о профилактике заболеваний печени, то, как и в случае с другими болезнями, фундаментом является здоровый образ жизни. Это лучший способ защитить весь организм и печень, в частности», – отмечает специалист.

Широко известно, что регулярное употребление алкоголя серьезно вредит печени. Именно этот фактор вносит большой вклад в развитие хронических заболеваний, таких как алкогольная болезнь печени, которая может привести к циррозу. Казалось бы, все об этом знают и понимают, однако многие не спешат отказываться от этой привычки.

Что касается жирной пищи, которая, как утверждается, вредит печени, по словам эксперта, все не так однозначно. «Сегодня существует много противоречивой информации: о «полезных» и «вредных» жирах, о специальных диетах, где предлагается питаться исключительно жирной пищей для достижения кетоза, ускорения метаболизма, снижения веса и улучшения когнитивных функций. На самом деле, в сфере правильного питания циркулирует огромное количество подобных мифов. Мы постоянно работаем над их развенчанием вместе с коллегами», – пояснил Карпенко.

Говоря о негативном влиянии питания на печень, мы в первую очередь имеем в виду продукты, ведущие к избыточной массе тела. Это пища, богатая быстрыми углеводами. Их систематическое употребление – ключевой фактор развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которую с недавних пор стали называть метаболически-ассоциированной. При этом заболевании в клетках печени происходит накопление жира (стеатоз). У части пациентов этот процесс приводит к повреждению и разрушению гепатоцитов, а на их месте образуется рубцовая ткань – это состояние известно как фиброз печени.

«В отношении принимаемых обезболивающих препаратов я бы в первую очередь обратил внимание на частоту использования нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) для купирования приступов мигрени. Если вам приходится применять их несколько раз в неделю, это указывает на недостаточный контроль мигрени. В таком случае стоит обсудить с врачом-неврологом альтернативные схемы лечения», – подчеркнул специалист.

Что касается препаратов железа: если вы принимаете их по назначению врача, соблюдаете рекомендованную схему, находитесь под регулярным контролем (включая клинический анализ крови и оценку уровня железа), то вероятность перегрузки печени железом маловероятна. Такая ситуация возможна, но сложно представить ее возникновение у пациента, который целенаправленно лечит анемию.

«Из всех пищевых продуктов именно кофе обладает доказанным гепатопротекторным действием и способен препятствовать развитию фиброза печени. Безопасная суточная доза для обычного человека составляет от 4 до 6 чашек в пересчете на эспрессо», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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