В Пироговском Университете рассказали, когда боль в суставах нельзя считать нормой

С возрастом накопленные за жизнь перегрузки и микротравмы сказываются на работе суставов. О том, как отличать обычную «усталость» сустава после нагрузки от симптомов заболевания, рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ИХ Пироговского Университета Минздрава России Таулан Гедиев.

«Боль в суставах – это не норма, вне зависимости от возраста. Насторожить должны боли в покое или ночью, выраженная утренняя скованность, отёк, чувство тепла в суставе, а также постепенно нарастающее ограничение движений. Если из-за боли человек начинает меньше двигаться, отказывается от привычной активности или хромает – это уже сигнал, что речь идет не о возрасте, а о конкретной проблеме, которую нужно диагностировать и правильно лечить», – пояснил специалист.

Хруст в коленях – явление распространенное и не всегда опасное. Иногда это просто звук движения газа в суставной жидкости – так называемая кавитация. Также хруст может быть связан с изменением свойств суставного хряща, который с возрастом становится менее эластичным. Но важен не сам звук, а его сочетание с другими симптомами. Если он сопровождается болью, отеком, чувством нестабильности, «заклиниванием» или появился после травмы – это может говорить о повреждении менисков, самого хряща или начальных стадиях остеоартрита.

Отдельно стоит сказать о причинах. Суставы чаще страдают не из-за возраста как такового, а из-за длительного дисбаланса нагрузки. Слабые мышцы, лишний вес, однотипные движения, малоподвижный образ жизни или, наоборот, резкие перегрузки – всё это нарушает нормальную биомеханику. В результате нагрузка распределяется неправильно, и быстрее изнашиваются те структуры, которые к такой нагрузке не приспособлены.

«Поэтому основа профилактики и лечения – не покой, а грамотное движение. Суставу нужна работа: регулярная физическая активность, укрепление мышц бедра и ягодиц, контроль массы тела. Даже снижение веса на несколько килограммов заметно уменьшает нагрузку на коленные суставы при ходьбе, – отмечает врач. – При этом важно понимать, что универсального средства от хруста в суставах не существует. Любое лечение должно быть направлено на причину – будь то воспаление, структурное повреждение или нарушение биомеханики».

Главная ошибка пациентов – терпеть и ждать, что «само пройдёт». Суставные проблемы имеют свойство постепенно прогрессировать. Чем раньше человек обращается к специалисту и начинает разбираться в причине боли, тем выше шанс обойтись без серьезных вмешательств и сохранить нормальное качество жизни на долгие годы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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