Ортостатическая гипотония и гипертония: важные нюансы от эксперта Пироговского Университета

После 65 лет повышенное артериальное давление встречается у 70-80% пациентов. Однако лечение гипертонии у возрастных пациентов имеет свои особенности: то, что подходит 50-летнему пациенту, может навредить 85-летнему – вызвать головокружение, падения и спутанность сознания. Как найти баланс между эффективным контролем давления и сохранением качества жизни, мобильности и когнитивных функций, рассказала врач-гериатр, кандидат медицинских наук, заведующая гериатрическим отделением Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России Валентина Остапенко.

«Гипертоническая болезнь у пожилых людей остается не менее актуальной, чем у людей среднего возраста, потому что неконтролируемая артериальная гипертония по-прежнему повышает риски сердечно-сосудистых катастроф – инсультов и инфарктов, развития и прогрессирования хронической болезни почек, поражения сетчатки глаза и повышает риск развития когнитивных нарушений, в том числе тяжелой деменции», – отмечает эксперт.

Универсальных цифр для всех не существует. Выбор целевого уровня артериального давления (АД) зависит от гериатрического статуса – наличия старческой астении, риска падений, способности себя обслуживать.

«Если у пациента нет синдрома старческой астении, если пациент является крепким, то целевые уровни артериального давления у нас не отличаются от целевых уровней для пациентов более молодого возраста, – поясняет Остапенко. – Современный стандарт – давление ниже 140/90 мм рт. ст. – оптимально, чтобы пациент чаще всего видел на тонометре цифры 120-129 / 70-79 мм рт. ст., что позволяет снизить риск сердечно-сосудистых катастроф и ухудшения функции почек».

Одна из главных опасностей при лечении гипертонии у пациентов старшего возраста – резкое падение давления при переходе из горизонтального положения в вертикальное (ортостатическая гипотония). Она повышает риск падений, переломов, в том числе перелома шейки бедренной кости, и ассоциирована с ухудшением когнитивные функции.

Врач рекомендует обязательно проводить ортостатическую пробу (доступный и простой метод исследования, для этого нужно измерить давление в положении лежа после 7 минут отдыха, затем в положении стоя на 1-й и 3-й минуте. Если систолическое давление снизилось на 20 мм рт. ст. и более, а диастолическое давление – на 10 мм рт. ст. и более – это говорит о наличии ортостатической гипотензии. Избегать резких подъемов с кровати: сначала посидеть около минуты, затем вставать. Следить за достаточным потреблением жидкости – в среднем 30 мл на килограмм веса (около 1,6 л для женщин и 2 л для мужчин), если нет ограничений питьевого режима.

«Контроль артериальной гипертонии у пациентов серебряного возраста – это не только предотвращение инфарктов и инсультов. Это сохранение самостоятельности, ясного ума и активного долголетия. Современный подход к лечению требует индивидуальной стратегии, где главное – не просто цифры, а качество жизни пациента», – заключает специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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