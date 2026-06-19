Лучше час движения в день, чем семь часов один раз в неделю: как спорт влияет на здоровье ребенка

Физическая активность с ранних лет – это надежный фундамент для крепкого здоровья на всю жизнь. О том, почему регулярные занятия спортом в детстве не просто укрепляют тело, но и влияют на развитие, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ульяна Махова.

«В период роста организм особенно восприимчив к положительным изменениям, которые приносит спорт: укрепляются кости и мышцы, формируется правильная осанка, развивается координация и ловкость. Ребенок становится более выносливым и энергичным», – отмечает специалист.

Большое влияние физическая активность оказывает на работу сердечно‑сосудистой системы. Регулярные тренировки делают сердце сильнее, улучшают кровообращение и помогают организму эффективнее снабжать ткани кислородом. Это создает основу для здоровья сердца и сосудов в будущем.

Занятия спортом также благотворно сказываются на обмене веществ, помогая поддерживать здоровую массу тела. В современном мире, где все больше детей проводят время за экранами гаджетов вместо подвижных игр, риск развития ожирения растет с каждым годом. А ожирение – это в первую очередь серьезный фактор риска для целого ряда заболеваний, которые могут проявиться уже в детстве и усугубиться во взрослой жизни. Избыточная масса тела часто приводит к снижению чувствительности к инсулину и развитию сахарного диабета 2‑го типа у детей. Ожирение повышает риск артериальной гипертонии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта и инфаркта, причем первые признаки этих заболеваний могут появиться задолго до зрелого возраста.

«Не менее важна роль спорта в укреплении иммунитета. Умеренные регулярные нагрузки помогают организму лучше противостоять простудным и инфекционным заболеваниям, повышают общую сопротивляемость и жизненный тонус», – пояснила Махова.

Польза физической активности выходит далеко за рамки физического развития. Во время тренировок вырабатываются вещества, улучшающие настроение и помогающие справляться со стрессом. Ребенок становится более уравновешенным, уверенным в себе, учится преодолевать трудности и ставить перед собой цели.

Кроме того, командные виды спорта дают еще один важный опыт – учат взаимодействовать с другими людьми, работать в коллективе, уважать соперников, принимать победы и поражения. Такие навыки помогают ребенку развиваться социально, находить друзей, выстраивать отношения и уверенно чувствовать себя в обществе.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют четкие ориентиры: малышам от 1 до 4 лет необходимо не менее трех часов активной игры в день – бег, прыжки, лазание, танцы. Детям и подросткам от 5 до 17 лет – минимум 60 минут в день умеренной или интенсивной нагрузки: быстрая ходьба, велосипед, плавание, подвижные игры. При этом важно, чтобы минимум три раза в неделю в эту «норму» входили упражнения для укрепления мышц и костей – отжимания, подтягивания, прыжки со скакалкой.

«Ключевой принцип: регулярность важнее рекордов. Лучше час движения каждый день, чем семь часов один раз в неделю. И не менее важно сокращать «сидячее время»: даже при выполнении норм активности длительное пребывание у экрана снижает пользу для здоровья», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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