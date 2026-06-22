В Пироговском Университете рассказали, связаны ли прыщи и усталость с болезнью Бехтерева

Появление высыпаний на коже и хроническая усталость могут быть признаками анкилозирующего спондилита – болезни Бехтерева. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, в каких случаях стоит насторожиться.

«Если ставить вопрос именно так – могут ли прыщи и усталость быть началом болезни Бехтерева, – ответ, в принципе, да. Начало может быть неспецифическим, и заболевание иногда дебютирует с симптомов, которые на первый взгляд не кажутся с ним связанными. Однако здесь важно внести уточнение: корректнее говорить не «болезнь Бехтерева», а «анкилозирующий спондилит». Еще более точный международный термин – «аксиальный спондилоартрит». Именно так называется заболевание, сопровождающееся воспалением в позвоночнике и, возможно, в других участках организма», – пояснил кандидат медицинских наук, врач-ревматолог, старший научный сотрудник лаборатории заболеваний костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Мешков Алексей Дмитриевич.

Анкилозирующий спондилит относится к группе спондилоартритов. Это иммуновоспалительные ревматические заболевания, которые могут проявляться в разных системах организма. Наиболее известные признаки – боль в спине, ограничение подвижности, «поза просителя» и, в более выраженных случаях, так называемый «бамбуковый позвоночник».

При спондилоартритах воспаление может затрагивать позвоночник, суставы и внескелетные органы. К таким проявлениям относятся поражения кожи, кишечника и, иногда, глаз. В этом контексте кожные высыпания действительно могут быть одним из симптомов заболевания.

«Я бы, правда, не называл их просто прыщами. Очень часто болезни из группы спондилоартритов связаны с псориазом. Длительное течение активного псориаза, особенно с поражением ногтей, повышает риск развития воспаления в позвоночнике. В ряде случаев встречается и гнойничковая сыпь, которую действительно можно принять за прыщи, но которая тоже связана с воспалительным процессом в спине», – отмечает специалист.

Что касается усталости, здесь важно не искать причины исключительно через предполагаемые диагнозы. Усталость – крайне неспецифический симптом, который ежедневно испытывают миллионы людей. Если рассматривать за ним только редкие и тяжелые заболевания, можно быстро прийти к избыточной тревоге и ипохондрии.

«При спондилоартритах важно оценивать весь комплекс жалоб. Помимо позвоночника могут вовлекаться суставы, кожа, глаза, иногда кишечник. Нельзя брать один, тем более неспецифический симптом, и строить на его основе гипотезу о тяжелом неизлечимом заболевании. При этом нужно помнить, что анкилозирующий спондилит сегодня хорошо лечится, и многие люди сохраняют привычный образ жизни», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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