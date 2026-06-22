Стоматолог перечислил риски для здоровья зубов от тревожности и стресса

Состояние тревожности негативно сказывается на здоровье зубов. Врач-стоматолог-терапевт, старший лаборант кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета Минздрава России Анастасия Хритова перечислила пути воздействия стресса на полость рта.

В состоянии напряжения человек может непроизвольно скрежетать зубами. Это явление называется бруксизм и приводит к перегрузке твердых тканей зуба, что ведет к их стиранию и разрушению.

Ксеростомия – это сухость во рту из-за снижения выработки слюны при стрессе. Соответственно, не происходит должного омывания зубов слюной, в которой содержатся полезные минералы. Все это приводит к ослаблению тканей зуба и их разрушению, поражению кариесом.

При тревожности и стрессе очень часто страдает пищеварение. Такие проблемы как изжога, кислая отрыжка, гастроэзофагеальный рефлюкс будут приводить к кислотному разрушению зубов из-за низкого pH желудочного содержимого.

На фоне стресса часто развиваются вредные привычки. Регулярное жевание ручки, карандаша, кусание ногтей и прочее приводят к стиранию и сколам зубов.

Кроме того, при тревожности, нередко, люди начинают переедать и, зачастую, углеводистых и кислых продуктов (газировки, сладости, мучное и т.д.). Это может спровоцировать кариес и кислотное разрушение зубов.

«Важно не игнорировать стресс и тревожность, а работать с ними. Отвлекаться, заниматься спортом, хобби, при необходимости обращаться к специалистам», – заключает врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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