В Пироговском Университете назвали способы снизить риск падений у пожилых людей

Падения – одна из главных проблем пожилых людей. По статистике, каждый четвертый человек старше 65 лет падает хотя бы раз в год. О том, как защитить близких от падений и переломов, рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ИХ Пироговского Университета Минздрава России Таулан Гедиев.

Последствия падения в пожилом возрасте могут быть очень серьезными. «Особенно опасен перелом шейки бедренной кости. Это травма, которая в подавляющем большинстве случаев требует оперативного вмешательства и нередко заканчивается летальным исходом. После такой травмы многие пожилые люди теряют способность к самообслуживанию. Хорошая новость в том, что большинство падений можно предотвратить, если знать, что делать», – пояснил специалист.

Проблема не только в переломах. После падения человек начинает бояться упасть снова. Из-за этого страха он меньше двигается, мышцы слабеют, координация ухудшается, а риск нового падения только растет. Круг замыкается.

С годами организм меняется: зрение садится, слух притупляется, реакция замедляется. Молодой человек, споткнувшись о край ковра, мгновенно восстановит равновесие. Пожилой просто не успеет среагировать – рефлексы уже не те.

Ко всему этому добавляются хронические болезни: сахарный диабет, остеоартрит, болезнь Паркинсона, последствия инсульта, проблемы с сердцем. Многие пожилые люди принимают несколько лекарств одновременно, и некоторые из них могут вызывать головокружение, сонливость или резкое падение давления при вставании.

«И, наконец, сам дом становится опасным: тусклый свет в коридоре, скользкий кафель в ванной, незакрепленный коврик, провода на полу. То, что раньше не замечалось, теперь превращается в ловушку», – отмечает врач.

В первую очередь необходимо проверить кости и при необходимости укрепить их. «Денситометрия – это простое безболезненное обследование, которое покажет, в каком состоянии находятся кости. Если врач обнаружит остеопороз, он назначит специальные препараты. Они делают кости прочнее и снижают риск переломов почти вдвое. Падение может все равно случиться, но кость уже не сломается так легко», – подчеркнул Гедиев.

Сочетание витамина D и кальция уменьшает риск переломов примерно на 15-20%. Особенно это важно для тех, кто живет в интернатах или редко выходит на улицу. Даже если человек живет дома и бывает на солнце, эти добавки все равно полезны для костей. Но принимать их стоит только после консультации специалиста для подбора необходимой дозировки при отсутствии противопоказаний.

Это самое эффективное средство профилактики – занятие физкультурой. Регулярные тренировки снижают частоту падений на 15-25%. Стоит обратить внимание на тайцзи – китайскую гимнастику с медленными плавными движениями. Исследования показывают, что она уменьшает риск падений на четверть, а в некоторых случаях – больше, чем наполовину. Главное – регулярность. Нужно заниматься хотя бы три раза в неделю.

Также необходимо обезопасить место жительства: установить поручни в ванной и туалете, убрать незакрепленные на полу предметы, сделать яркое освещение в коридоре и на лестнице.

«Лучше всего работает сочетание нескольких мер: физкультура, безопасность в быту, хорошее зрение и крепкие кости. Начинать никогда не поздно – даже в 80 лет можно существенно снизить риск падений и переломов», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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