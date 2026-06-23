Гастроэнтеролог раскрыл пользу киви с кожурой для пищеварения

В киви содержится много полезных для здоровья элементов, но, как оказалось, часть из них многие выбрасывают, очищая фрукт от кожуры. Как правильно есть киви, рассказала гастроэнтеролог, нутрициолог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Минздрава России Екатерина Титова.

Главное оружие киви – актинидин – это протеолитический фермент, который расщепляет белки. Это критически важно для людей с пониженной кислотностью или после 40 лет, когда не всегда собственный фермент желудка работает в полную силу. Съеденный после мяса, рыбы или творога киви помогает расщепить плотную белковую структуру, предотвращая гниение и вздутие в кишечнике.

Кроме того, в одном плоде сочетаются два вида клетчатки в идеальной пропорции – растворимая и нерастворимая. «Когда пациент жалуется на запоры или тяжесть, я назначаю не только таблетки. Я назначаю киви. Потому что его состав уникален для ЖКТ, – отмечает специалист. – Инулин и олигосахариды в составе киви – это идеальная еда для наших бифидобактерий. Вы не просто «чиститесь», вы заселяете правильную микрофлору».

Согласно исследованию, два киви в день увеличивают частоту стула на 50% эффективнее, чем чернослив или пшеничные отруби. Причем, в отличие от слабительных, киви не вызывает состояния «ленивого кишечника» и синдрома отмены.

Также киви богат витамином С. Если вы вегетарианец или страдаете анемией – ешьте киви вместе с гречкой или шпинатом. Витамин С превращает растительное железо (негемовое) в форму, которая реально усваивается организмом. Для пациентов с дискинезией желчевыводящих путей (вялым пузырем) киви – безопасный природный холекинетик. Он заставляет желчь выходить порционно, предотвращая ее застой и образование камней.

По мнению гастроэнтеролога, кожуру киви есть можно и нужно. «Пока пациенты тратят пять минут, очищая киви от «волосатой шкурки», я наблюдаю, как они выбрасывают самую ценную часть», – подчеркнула Титова. В кожуре концентрация флавоноидов и антиоксидантов в три раза выше, чем в мякоти. Это защита от рака толстой кишки.

Если вас смущает «пушистость», но выбрасывать пользу жалко, то тщательно вымойте киви щеткой и ошпарьте кипятком 10 секунд. Ворсинки станут мягкими и незаметными, а кожура – приятной на вкус.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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