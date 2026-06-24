В Пироговском Университете объяснили, чем полезны вешенки и когда грибы становятся опасными

Грибы содержат полезные для здоровья элементы, однако в некоторых случаях они могут навредить, даже если речь идет о съедобных вешенках. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России Ольга Тарасова.

Вешенки давно завоевали популярность, так как они доступны, вкусны и содержат массу полезных веществ. В их составе – витамины группы B, C, E, необходимые для нервной системы, иммунитета и кожи, минералы – калий, кальций, фосфор, цинк и селен, а также легкоусвояемые белки.

Но не стоит забывать, что грибы считаются «тяжелой» пищей. «Клеточная стенка грибов содержит хитин – то самое вещество, из которого состоит панцирь ракообразных и насекомых. Человеческий организм не вырабатывает ферменты для его расщепления», – поясняет специалист.

Отравление грибами – одно из самых тяжелых пищевых отравлений, и оно принципиально отличается от кишечной инфекции. В особенности стоит соблюдать осторожность людям с хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом – даже небольшая порция может спровоцировать обострение. При заболеваниях ЖКТ от вешенок лучше отказаться в принципе. Пожилым людям – с возрастом ферментативная активность снижается. Детям до 5-7 лет – у них незрелая ферментативная система, риск расстройства выше.

«Умеренная порция (100-150 г) здоровому человеку не навредит. Но если после пикника вы чувствуете тяжесть – знайте, это не «мистическая сила грибов», а ваш хитин, не переваривающийся ЖКТ», – заключает врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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