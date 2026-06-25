Врач рассказал о рисках для здоровья из-за «телефонной шеи»

Жизнь современного человека сложно представить без гаджетов, которыми мы пользуемся на протяжении нескольких часов в день. При этом нагрузка на мышцы шеи возрастает многократно, что может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Минздрава России Ярослав Гурин.

«В среднем голова взрослого человека весит 4-6 килограммов. Когда мы держим ее прямо, нагрузка на шейный отдел позвоночника распределяется относительно равномерно. Но как только человек наклоняет голову вперед, ситуация резко меняется», – поясняет врач.

Так при наклоне на 15 градусов шея испытывает нагрузку около 12 кг, 30 градусов – около 18 кг, 45 градусов – более 20 кг, 60 градусов – до 25-27 кг. Фактически позвоночник начинает удерживать вес небольшого ребенка. И делает он это по много часов ежедневно. С точки зрения анатомии шея не предназначена для такой постоянной перегрузки.

«Шейный отдел позвоночника в норме имеет естественный изгиб – лордоз. Он нужен для амортизации и правильного распределения нагрузки. Когда человек постоянно смотрит вниз в телефон, голова выдвигается вперед, мышцы задней поверхности шеи перенапрягаются, грудной отдел начинает сутулиться, меняется положение плеч, постепенно нарушается вся биомеханика позвоночника. Со временем естественный изгиб шеи (лордоз) начинает выпрямляться (утрата лордоза). В тяжелых случаях формируется обратный изгиб – кифотическая деформация (шейный кифоз). Это уже не просто «плохая осанка», а структурные изменения скелета», – отметил специалист.

По словам Гурина, многие считают, что дискомфорт связан только с мышечной усталостью. Но проблема глубже. В шейном отделе проходят, крупные сосуды, питающие мозг, нервные корешки и сложная система мелких мышц и связок. При постоянном напряжении мышцы буквально перестают расслабляться. Нарушается кровообращение, появляются спазмы, а затем возникают хроническая боль в шее, головные боли, ощущение тяжести в плечах, онемение рук и головокружение. Особенно опасно то, что многие подростки уже живут с хроническим мышечным перенапряжением, которое раньше формировалось десятилетиями.

Исправить ситуацию можно на ранних стадиях. Человеческое тело обладает высокой способностью к адаптации и восстановлению, позвоночнику нужно вернуть движение. Для этого необходимо: держать экран на уровне глаз; чаще менять положение тела; делать перерывы каждые 30-40 минут; укреплять мышцы спины; увеличивать общую физическую активность; следить за положением головы во время работы и отдыха.

«Даже простая привычка чаще поднимать взгляд от телефона значительно снижает нагрузку на шею», – подчеркнул врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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