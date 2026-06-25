Эксперт развеял миф о выборе жертв комарами по группе крови

Существует мнение, что комары кусают людей с определенной группой крови чаще других. В Пироговском Университете Минздрава России опровергли это утверждение и рассказали о том, что на самом деле привлекает кровососущих насекомых.
«Комары не выбирают «жертв» по группе крови. Проводились исследования, в которых доказано, что комаров привлекает индивидуальный «запах» человека, некие химические соединения, выделяемые организмом человека. Поэтому некоторых людей кусают чаще других», – отмечает кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Татьяна Миронова.
Кроме того, реакция на укусы комаров может быть разная. У кого-то они почти не чешутся и быстро проходят, а у других превращаются в огромные шишки. «Зуд, покраснение и «красные шишки» (отечность) – это проявление аллергической реакции на вещества, которые содержаться в слюне комаров. Выраженность данных проявлений зависят от индивидуальной чувствительности организма, наличия иммунодефицитных состояний, возраста (у детей более выраженная реакция на укусы). Так же в крайне редких случаях бывают системные аллергические реакции, требующие госпитализации», – рассказала специалист.
Наиболее опасными считаются укусы в родинку, так как происходит ее травматизация, а это влечет повышение риска злокачественного перерождения родинки.
Москва, Зоя Осколкова
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