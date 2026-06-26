Тихая катастрофа или предотвратимая угроза: врач рассказал о тромбозе глубоких вен

Слово «тромбоз» вызывает у обычного человека очень неприятные ассоциации, и, даже страх. Почти каждый слышал или читал о случаях внезапной смерти людей, когда рассказ о таком событии сопровождался формулировкой «тромб оторвался и улетел в легкие». О том, действительно ли все так ужасно и можно ли как-то этого избежать, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии №1 ИХ Пироговского университета Минздрава России Игорь Золотухин.

«От риска тромбоза не застрахован никто из нас. И чем старше становится человек, тем выше эти риски. Но, в силах каждого эти риски уменьшить. Дело в том, что, строго говоря, тромбоз глубоких вен – это не болезнь, не самостоятельное заболевание», – поясняет специалист.

Для того, чтобы система поддержания крови в жидком состоянии вышла из равновесия, нужен какой-то толчок или целый набор толчков. Эта система теряет баланс не сама по себе, а вследствие какого-либо заболевания, например, онкологического, или лечения заболеваний, например, с помощью хирургического вмешательства. Чем заболевание запущеннее, чем более выражено, тем выше риск тромбоза.

«Вывод – своевременное выявление и лечение заболеваний, свойственных вообще человеку, и есть самый эффективный способ снизить свои персональные риски. Не проходя диспансеризации, регулярного обследования, не обращаясь к врачу сразу при появлении симптомов, в надежде, что все как-нибудь само пройдет, человек значительно повышает риски венозного тромбоза», – подчеркнул врач.

Если же тромбоз глубоких вен все же развился, вероятность того, что тромб оторвется, попадет с легочные артерии и окажется достаточно большим, чтобы убить человека, составляет 6% в течение следующего месяца от момента развития тромбоза. Безусловно, это высокий риск, но есть одно огромное «но» – это риск для того, кто не получил лечение тромбоза, кто не обратился сразу, как только заболела и отекла нога.

Чем раньше вы придете после появления симптомов, тем выше ваши шансы на хороший исход. По данным крупных исследований, лишь один из 2500-3000, получающих антикоагулянты, погибнет от легочной эмболии в течение следующего после развития тромбоза года.

«Так что, да, можно назвать тромбоз глубоких вен тихой катастрофой, но, только в том случае, если обращение за медицинской помощью было несвоевременным или человек понадеялся на то, что «рассосется само»», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube