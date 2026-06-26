Баня без вреда для сердца: советы специалиста Пироговского Университета

У россиян поход в баню ассоциируется с отдыхом и расслаблением, однако для организма это маленькая физиологическая тренировка: температура вокруг высокая, сосуды кожи расширяются, сердце начинает работать активнее, пульс учащается, потоотделение усиливается, а жидкость и соли постепенно уходят с потом. В Пироговском Университете перечислили главные правила, соблюдение которых сделает банные процедуры исключительно полезными.

«С медицинской точки зрения хуже всего – две крайности: идти в баню сразу после плотной еды или идти туда совсем голодным, уставшим и обезвоженным», – отмечает ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Алина Гаврилова.

После плотного приема пищи организм занят пищеварением. Кровь активнее поступает к желудку и кишечнику, чтобы обеспечить нормальное переваривание. Но в бане организму нужно решать другую задачу – отдавать лишнее тепло. Для этого расширяются сосуды кожи, кровь перераспределяется к поверхности тела, усиливается потоотделение. Получается своеобразный «конфликт интересов»: желудок просит кровоток для пищеварения, кожа – для охлаждения. В результате после тяжелой еды в бане чаще появляются тошнота, тяжесть в животе, слабость, головокружение, сердцебиение.

Но идти в баню совсем голодным – тоже плохая идея. Жара, потоотделение, расширение сосудов и снижение давления могут привести к слабости, потемнению в глазах, дрожи, тошноте или даже предобморочному состоянию. Особенно это актуально для людей с низким давлением, сахарным диабетом, анемией, пожилых людей и тех, кто давно не пил воду.

«Идеальный вариант – легкая еда за 1,5-2 часа до бани. Не застолье, а нормальный спокойный прием пищи: каша, рыба, овощи, суп, творог, омлет, фрукты. После такой еды организм уже не перегружен пищеварением, но и не находится в состоянии энергетического «нуля». Проще говоря: в баню лучше идти не голодным и не сытым «до тяжести», а в состоянии легкой сытости», – поясняет специалист.

Банная шапка – это не просто красивый атрибут. У нее есть понятный физиологический смысл. В парной горячий воздух поднимается вверх, поэтому на верхней полке температура у головы часто выше, чем на уровне тела. Кожа головы, уши и лицо быстро нагреваются. Из-за этого человек может раньше почувствовать пульсацию в висках, жар в лице, головокружение, неприятное давление в голове. Шапка из войлока, шерсти или другого плотного материала работает как теплоизоляция.

Лучший напиток для бани звучит скучно, но работает идеально: вода. Во время бани организм теряет жидкость с потом. Вместе с ней теряются электролиты. Кроме того, подойдет вода с лимоном, морс и некрепкий травяной чай. А вот алкоголь лучше исключить, с точки зрения физиологии пиво и баня – это плохой союз. Спиртное расширяет сосуды, может снижать давление, ухудшает контроль за самочувствием, усиливает риск обезвоживания и перегрева.

И наконец, баня должна быть не испытанием характера, а управляемой тепловой нагрузкой. Хороший банный режим – это когда после парной появляется расслабление, легкость, приятное тепло, спокойное дыхание. «Баня полезна не тогда, когда «выдержал», а тогда, когда организм получил удовольствие и не был вынужден бороться за выживание», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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