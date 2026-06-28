Академик РАН Бокерия счел мифом пользу красного вина для сердца

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия назвал утверждения о пользе красного вина для сердца абсолютно вредным заблуждением.

«Миф, причем, абсолютно вредный, поскольку большинство ему стопроцентно верит, передавая его из уст в уста. Даже не знаю, кто его придумал? Либо те, кто любит выпить, либо производители вина», – заявил врач РИА «Новости» в ответ на вопрос, действительно ли бокал красного вина в день улучшает работу кровеносных сосудов.

Бакерия при этом указал, что небольшое количество алкоголя в крови «в принципе полезно», но речь идет о вине, а не о крепких спиртных напитках. «Поэтому выпить, допустим, пару бокалов вина во время праздничного застолья нормально», – сказал ученый. Врач добавил, что предпочтение нужно отдавать белому вину, поскольку оно быстрее выводится из организма.

Также Бакерия высказал мнение, что более безопасным вариантом является качественное заводское вино, а не домашнее, при изготовлении которого «бывает сложно соблюдать строгие санитарные нормы, стерильность и температурный режим».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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